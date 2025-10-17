ٹیم ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز میں پہنچنے کے موقع کی منتظر ہے، عمائمہ سہیل
پاکستانی ویمن ٹیم کی اوپنر بیٹر عمائمہ سہیل نے کہا ہے کہ ٹیم اب بھی آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز میں پہنچنے کے موقع کی منتظر ہے، پاکستان کا اگلا میچ ہفتے کو نیوزی لینڈ سے ہوگا۔
واضح رہے کہ بدھ کو بارش نے پاکستان کی ون ڈے ورلڈ کپ میں پہلی فتح کی امیدوں پر اس وقت پانی پھیر دیا تھا، جب انگلینڈ کے خلاف ان کا اہم میچ کولمبو میں دوسری بار ہونے والی بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔
پہلے ہونے والی بارش کے بعد میچ کو 31 اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا، اور پاکستان کو جیت کے لیے 113 رنز کا نیا ہدف دیا گیا تھا، پاکستان نے 6.4 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے 34 رنز بنا لیے تھے کہ دوبارہ آنے والی بارش کےباعث میچ ختم کردیا گیا، جس کی وجہ سے انگلینڈ گرین شرٹس کے خلاف اپنی پہلی شکست سے بچ گیا تھا۔
کولمبو کے آر. پریماداسا اسٹیڈیم میں پری میچ پریس کانفرنس میں عمائمہ سہیل نے کہا کہ ’ہم بالکل بھی ریلیکس نہیں ہیں۔ ہمارے پاس سیمی فائنل میں جانے کا موقع ہے اگر ہم تین میز جیت جائیں۔ ’
انہوں نے کہا کہ ’ تو شاید ابھی موقع کھلا ہے، اگر ہم تین میچ جیت جائیں تو سیمی فائنل میں جانے کا چانس ہے۔’
عمائمہ سہیل نے انگلینڈ کے خلاف میچ میں فارم کی جھلک دکھائی تھی، انہوں نے کورز کے ذریعے دو شاندار ڈرائیوز کھیلیں اور 18 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہی تھیں۔
وہ، اپنی ساتھی اوپنر منیبہ علی کے ساتھ، ٹاپ آرڈر میں استحکام فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گی، اب تک پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ پورے ٹورنامنٹ میں 200 رنز کا ہندسہ عبور نہیں کر سکی۔
عمائمہ سہیل نے اوپننگ کے چیلنجز کے بارے میں کہا کہ ’میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج اوپن کرنا ہے یعنی نئی گیند کھیلنا، اگر آپ نے میچز دیکھے ہوں تو گیند سوئنگ ہو رہی ہے اور پچ سیمرز کی مدد کر رہی ہے، میں نئی گیند کو کھیلنے پر کام کر رہی ہوں۔‘
تاہم، پاکستان کی باؤلنگ اب تک گرین شرٹس کے لیے سب سے مثبت پہلو رہی ہے، ٹیم نے انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیموں کو لگاتار میچوں میں بالترتیب 78-7 اور 76-7 پر محدود کر دیا تھا۔
نیوزی لینڈ کے ہیڈ کوچ بین سوئر بھی پریس کانفرنس میں پاکستانی باؤلنگ سے خبردار نظر آئے۔
انہوں نے کہا کہ ’پاکستان نے کچھ ٹیموں کو واقعی مشکل میں ڈال دیا ہے، میرا خیال ہے انہوں نے آسٹریلیا کی 60 پر 6 اور پھر انگلینڈ کی 70 پر 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا تھا، اس لیے ان کا بولنگ اٹیک ایسا ہے جس سے ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔‘
بین سوئر نے انگلینڈ کے خلاف پاکستان کے ٹاپ آرڈر میں نظر آنے والی بہتری کی بھی تعریف کی،’ ان کا ٹاپ آرڈر اچھا نظر آیا ، پچھلے میچ میں انہوں نے ہدف کا تعاقب کافی آسان دکھایا، وہ متاثرکن رہے ہیں۔’
نیوزی لینڈ بھی اپنے پچھلے میچ میں سری لنکا کے خلاف بارش سے متاثرہ نتیجے کے بعد اس مقابلے میں اترے گا، یہ میچ اس وقت منسوخ کیا گیا جب سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 258 رنز بنا لیے تھے۔
گزشتہ ہفتے آسٹریلیا کے خلاف شکست نے گرین شرٹس کی سیمی فائنل میں جانے کی امیدوں کو کم کردیا تھا کیونکہ پاکستان مسلسل تین میچ ہار چکا تھا۔
پاکستان ہفتے کو اپنی پہلی جیت حاصل کرنے اور پوائنٹس ٹیبل پر جگہ بنانے کی امید کرے گا، اور پھر دیگر ٹیموں کے نتائج اپنے حق میں آنے کی دعا، جو ہر ورلڈ کپ میں ایک روایتی پاکستانی تجربہ رہا ہے۔