مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 4.44 فیصد اضافہ

طاہر شیرانیشائع 17 اکتوبر 2025 09:01pm
— فائل فوٹو: کینوا
— فائل فوٹو: کینوا

رواں مالی سال 26-2025 کے پہلے 2 ماہ (جولائی، اگست) میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 4.44 فیصد کا اضافہ ہوا۔

ادارہ شماریات نے بڑی صنعتوں کی پیداوار کا ڈیٹا جاری کردیا، جس کے مطابق اگست 2024 کے مقابلے اگست 2025 میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 0.54 فیصد اضافہ کا اضافہ ہوا۔

ادارہ شماریات نے رپورٹ کیا کہ مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں گاڑیوں کی پیداوار میں 90.4 فیصد، ٹرانسپورٹ آلات کی پیداوار میں44.47 فیصد اور فوڈ گروپ کی پیداوار میں 7.77 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ جولائی، اگست میں ٹوبیکو 11.06 فیصد اور ملبوسات کی پیداوار میں 4.92 فیصد اضافہ ہوا، اسی طرح لیدر 2 فیصد، پیپر بورڈ 8.41 اور ربڑ مصنوعات کی پیداوار 24.90 فیصد بڑھیں۔

ادارہ شماریات کے مطابق جولائی، اگست میں مشینری اور آلات کی پیداوار 33.84 فیصد، فرنیچر کی پیداوار 10.84 فیصد گری۔

اسی مدت میں کیمیکلز مصنوعات 5.14 فیصد، آئرن و اسٹیل کی پیداوار 3.44 فیصد کم ہوئی۔

واضح رہے کہ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق جولائی 2025 میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں سالانہ بنیادوں پر 8.99 فیصد اور ماہانہ بنیادوں پر 2.60 فیصد اضافہ بڑھی تھی۔

جولائی میں سالانہ بنیادوں پر فرنیچرکے سیکٹر کی پیداوار میں 86.79 فیصد کا اضافہ ہوا، آٹوموبائلز کے شعبےکی پیداوار سالانہ بنیادوں پر 57.80 فیصد بڑھی تھی۔

