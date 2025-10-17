  • KHI: Clear 24.8°C
  • LHR: Clear 22.6°C
  • ISB: Clear 20.4°C
  • KHI: Clear 24.8°C
  • LHR: Clear 22.6°C
  • ISB: Clear 20.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ویمنز ورلڈ کپ: جنوبی افریقہ کی سری لنکا کو بآسانی 10 وکٹوں سے شکست

اسپورٹس ڈیسک شائع October 17, 2025
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: کرک انفو

ویمنز ورلڈ کپ کے بارش سے متاثرہ 18ویں میچ میں جنوبی افریقہ ویمنز نے سری لنکا ویمنز کو بآسانی 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔

کولمبو میں کھیلے گئے میچ کی پہلی اننگز کے 12ویں اوور کے بعد شروع ہونے والی تیز بارش نے انتظامیہ کو مقابلہ 20-20 اوورز پر کرنے پر مجبور کیا۔

جنوبی افریقہ نے سری لنکا کی جانب سے دیے گئے 106 رنز کے ہدف کو 15ویں اوور میں ہی بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا، پروٹیز کپتان لورا وولوراڈٹ 60 اور تیزمین برٹس 55 رنز بنا کر ناؤٹ آؤٹ رہیں۔

اس سے قبل سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 105 رنز بنائے، لنکن بیٹرز محتاط انداز میں اپنی بیٹنگ جاری رکھے ہوئے تھیں کہ اچانک 12.1 اوور میں 46 کے مجموعے پر تیز بارش نے میچ کو روک دیا۔

موسلا دھار بارش اور گیلی آؤٹ فیلڈ کے باعث جب میچ کافی تاخیر کے بعد دوبارہ شروع ہوا تو اسے 20 اوورز تک محدود کر دیا گیا، سری لنکن بیٹرز نے بقیہ 8 اوورز میں برق رفتاری سے رنز بنانے کی کوشش کی، تاہم وقفے وقفے سے گرنے والی وکٹوں کی وجہ سے میزبان ٹیم کو بڑا ٹوٹل اسکور بورڈ پر سجانے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔

سری لنکا ویمنز کی جانب سے وشمی گونا رتنے 34 رنز بنا کر نمایاں رہیں جب کہ جنوبی افریقہ کی ننکولو لیکو ملبا نے 30 رنز کے عوض 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی

2

’ٹیسٹ 20‘ کے نام سے کرکٹ میں نیا فارمیٹ متعارف

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

قائدِ ملت لیاقت علی خان کا قتل: وہ سوالات جن کے جواب قوم کو آج تک نہیں مل سکے

5

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

6

ترکش مرد اچھے لگتے ہیں، ہونے والا شوہر بہت خوبصورت ہے، ڈاکٹر نبیحہ علی

7

مولانا فضل الرحمٰن نےکارکنوں کو اسلام آباد کیلئے تیار رہنے کی ہدایت کردی

8

مہوش حیات کو اپنی ہیروئن بناؤں گا، فہد مصطفیٰ کو اچھا لگے گا، صلاح الدین تنیو

کارٹون

کارٹون : 16 اکتوبر 2025
کارٹون : 15 اکتوبر 2025