ویمنز ورلڈ کپ: جنوبی افریقہ کی سری لنکا کو بآسانی 10 وکٹوں سے شکست

ویمنز ورلڈ کپ: جنوبی افریقہ کی سری لنکا کو بآسانی 10 وکٹوں سے شکست
ویمنز ورلڈ کپ کے بارش سے متاثرہ 18ویں میچ میں جنوبی افریقہ ویمنز نے سری لنکا ویمنز کو بآسانی 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔
کولمبو میں کھیلے گئے میچ کی پہلی اننگز کے 12ویں اوور کے بعد شروع ہونے والی تیز بارش نے انتظامیہ کو مقابلہ 20-20 اوورز پر کرنے پر مجبور کیا۔
جنوبی افریقہ نے سری لنکا کی جانب سے دیے گئے 106 رنز کے ہدف کو 15ویں اوور میں ہی بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا، پروٹیز کپتان لورا وولوراڈٹ 60 اور تیزمین برٹس 55 رنز بنا کر ناؤٹ آؤٹ رہیں۔
اس سے قبل سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 105 رنز بنائے، لنکن بیٹرز محتاط انداز میں اپنی بیٹنگ جاری رکھے ہوئے تھیں کہ اچانک 12.1 اوور میں 46 کے مجموعے پر تیز بارش نے میچ کو روک دیا۔
موسلا دھار بارش اور گیلی آؤٹ فیلڈ کے باعث جب میچ کافی تاخیر کے بعد دوبارہ شروع ہوا تو اسے 20 اوورز تک محدود کر دیا گیا، سری لنکن بیٹرز نے بقیہ 8 اوورز میں برق رفتاری سے رنز بنانے کی کوشش کی، تاہم وقفے وقفے سے گرنے والی وکٹوں کی وجہ سے میزبان ٹیم کو بڑا ٹوٹل اسکور بورڈ پر سجانے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
سری لنکا ویمنز کی جانب سے وشمی گونا رتنے 34 رنز بنا کر نمایاں رہیں جب کہ جنوبی افریقہ کی ننکولو لیکو ملبا نے 30 رنز کے عوض 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔