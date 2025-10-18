  • KHI: Clear 26.3°C
  • LHR: Clear 25.3°C
  • ISB: Partly Cloudy 20.5°C
  • KHI: Clear 26.3°C
  • LHR: Clear 25.3°C
  • ISB: Partly Cloudy 20.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان کرکٹ بورڈ کا ون ڈے فارمیٹ کیلئے ’نیا کپتان‘ لانے کا فیصلہ

اسپورٹس ڈیسکشائع 18 اکتوبر 2025 07:40pm
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا/ایکس
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا/ایکس

پاکستان کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ایک روزہ میچز پر مشتمل سیریز کے لیے نئے کپتان کی قیادت میں میدان میں اترے گی۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے اعلامیے میں بتایا گیا کہ قومی ٹیم کی قیادت کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔

وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے باضابطہ طور پر چیئرمین پی سی بی کو آئندہ سیریز کے لیے کپتان کے نام کو حتمی شکل دینے کے لیے تحریری سفارش بھیج کر سلیکشن اور ایڈوائزری کمیٹی کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا کہا ہے۔

پی سی بی کے مطابق نئے کپتان کے حوالے سے فیصلہ ممکنہ طور پر 20 اکتوبر تک کر لیا جائے گا۔

یہ پیش رفت بظاہر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ محمد رضوان کو پاکستان کی ون ڈے ٹیم کی قیادت سے ہٹایا جارہا ہے، حالانکہ وکٹ کیپر بیٹر نے گزشتہ برس آسٹریلیا، زمبابوے اور جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں ٹیم کو فتوحات دلائی ہیں۔

تاہم، محمد رضوان کی رواں برس آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی، پاکستان گروپ مرحلے سے ہی ایونٹ سے باہر ہو گیا تھا، جس کے بعد قومی ٹیم کو نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں بھی بدترین شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔

محمد رضوان نے آخری مرتبہ اگست 2025 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں قومی ٹیم کی قیادت کی تھی، جہاں کیریبین ٹیم نے 1991 کے بعد پہلی بار پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں کامیابی حاصل کی۔

اسی دوران وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو خاموشی سے ٹی 20 ٹیم کی قیادت سے ہٹا کر سلمان علی آغا کو نیا کپتان مقرر کر دیا گیا تھا۔

میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والی اطلاعات اور قیاس آرائیوں کے مطابق، فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی ممکنہ طور پر محمد رضوان کی جگہ ون ڈے ٹیم کے نئے کپتان ہو سکتے ہیں، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان بالترتیب 6،4 اور 8 نومبر کو 3 ایک روزہ میچز فیصل آباد میں کھیلے جائیں گے۔

چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سربراہی میں فروری 2024 سے پی سی بی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں، جس میں سب سے پہلے شاہین شاہ آفریدی کو قیادت سے ہٹا کر بابر اعظم کو دوبارہ وائٹ بال کا کپتان مقرر کیا گیا۔

اس سے قبل بابر اعظم نے ون ڈے ورلڈ کپ 2023 میں ٹیم کی ناقص کارکردگی کے بعد تمام فارمیٹس کی قیادت سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد شاہین شاہ آفریدی کو ٹی 20 کپتان بنایا گیا تھا۔

بعد ازاں، ٹی 20 ورلڈ کپ میں ٹیم کی خراب کارکردگی کے باعث بابر اعظم نے دوبارہ قیادت چھوڑ دی اور اس کے بعد محمد رضوان کو وائٹ بال ٹیم کی کپتانی سونپی گئی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’ٹیسٹ 20‘ کے نام سے کرکٹ میں نیا فارمیٹ متعارف

2

ابھرتی ہوئی ماڈل و ٹک ٹاکر رومیسا سعید انتقال کر گئیں

3

سونے کی قیمت میں یکدم بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

4

شہزادہ اینڈریو نے میرے ساتھ جنسی عمل کو اپنا ’پیدائشی حق‘ سمجھا، ورجینیا رابرٹس کا انکشاف

5

مولانا فضل الرحمٰن نےکارکنوں کو اسلام آباد کیلئے تیار رہنے کی ہدایت کردی

6

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

7

قائدِ ملت لیاقت علی خان کا قتل: وہ سوالات جن کے جواب قوم کو آج تک نہیں مل سکے

8

مارگریٹ تھیچر کے تین مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، کتاب میں دعویٰ

کارٹون

کارٹون : 18 اکتوبر 2025
کارٹون : 16 اکتوبر 2025