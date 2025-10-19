حیدرآباد: سی ٹی ڈی کی کامیاب کارروائی، فتنۃ الہندوستان کے روپوش 2 دہشت گرد گرفتار
کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ ( سی ٹی ڈی) نے حیدرآباد میں کامیاب چھاپہ مار کر فتنۃ الہندوستان کے روپوش 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔
سی ٹی ڈی کے مطابق حیدرآباد کے علاقے قاسم آ باد میں کارروائی کرتے ہوئےکالعدم تنظیم فتنۃ الہندوستان کے 2 انتہائی مطلوب روپوش دہشت گرد عبدالرحیم اور غلام شبیر کو گرفتار کیا گیا۔
گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر سی ٹی ڈی اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم نے گلستانِ سرمست سے زمین میں چھپائی گئی لوہے کی پیٹی میں سے 3 ہینڈ گرنیڈ، ایک کلو بارودی مواد، نٹ بولٹ، بال بیئرنگ، ڈیٹونیٹر، ریموٹ کنٹرول، سیل، تار، اسلحہ، ہزاروں روپے نقدی اور رسید بک برآمد کر لی۔
کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ کے مطابق ملزمان رواں برس اپریل میں لونی کوٹ اور جامشورو میں سی ٹی ڈی اہلکاروں پر حملوں میں بھی ملوث ہیں۔
سی ٹی ڈی نے مزید بتایا کہ گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، ٹیرر فنانسنگ فنڈکی خطیر رقم برآمد ہوئی، ملزمان سے فتنۃ الہندوستان سے وابستگی کے اہم ثبوت اور رسالے بھی ملے۔
قبل ازیں، کراچی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ شہر کے مضافات میں ہونے والے ایک ’مقابلے‘ کے بعد کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے 2 مشتبہ عسکریت پسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
ایس آئی یو کے ایس ایس پی امجد شیخ کے مطابق یہ مقابلہ اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) اور عسکریت پسندوں کے درمیان ملیر سٹی میں ’تھڈو نالہ‘ پل کے قریب ہوا۔
انہوں نے بتایا کہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد دو مشتبہ افراد، جن کے نام خالد اور عدیل بتائے گئے ہیں، زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔
پولیس کے بیان کے مطابق گرفتار افراد کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) سے تعلق رکھتے ہیں۔