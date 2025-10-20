  • KHI: Sunny 36.6°C
  • LHR: Sunny 32.6°C
  • ISB: Sunny 28.1°C
  • KHI: Sunny 36.6°C
  • LHR: Sunny 32.6°C
  • ISB: Sunny 28.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اسلام آباد ہائیکورٹ کی این سی سی آئی اے کے مغوی افسر کی بازیابی کیلئے 3 دن کی مہلت

طاہر نصیر شائع October 20, 2025 اپ ڈیٹ October 20, 2025 01:40pm
جسٹس محمد اعظم خان نے کہا کہ اگر گاڑی کی نمبر پلیٹ مشکوک ہے تو وہ کیسے چل رہی تھی، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے — فائل فوٹو: اے ایف پی
جسٹس محمد اعظم خان نے کہا کہ اگر گاڑی کی نمبر پلیٹ مشکوک ہے تو وہ کیسے چل رہی تھی، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے — فائل فوٹو: اے ایف پی

اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) کے مغوی ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عثمان کو 3 دن میں بازیاب کرانے کے لیے مہلت دے دی۔

پیر کی صبح اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی ڈائریکٹر کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت شروع کی تو مغوی کی اہلیہ درخواست گزار روزینہ عثمان کے بھی لاپتا ہونے کا بھی انکشاف ہوا۔

درخواست گزار روزینہ عثمان کے وکیل راجا رضوان عباسی نے کہا کہ پٹیشنر کے شوہر اہم کیسز پر کام کر رہے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت پٹیشنر کہاں ہیں، خدشہ ہے کہ انہیں بھی نہ اٹھا لیا گیا ہو، ان کا فون بھی بند جا رہا ہے۔

وکیل نے کہا کہ پٹیشنر نے فون کر کے بتایا تھا کہ ان پر درخواست واپس لینے کا دباؤ ہے۔

عدالت نے کہا کہ 3 دن میں مغوی افسر کو بازیاب کرایا جائے اور پولیس بازیاب نہ کرا سکے تو سینٹرل ڈائریکٹر این سی سی آئی اے اور انسپکٹر جنرل (آئی جی) اسلام آباد عدالت میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔

پولیس نے استدعا کی کہ کوشش ہوگی کہ مغوی کو آج شام تک بازیاب کرا لیں لیکن 7 دن کی مہلت دی جائے۔

وکیل راجا رضوان عباسی نے کہا کہ ڈائریکٹر این سی سی آئی اے اور آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا جائے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایسی مشکوک گاڑی میں اغوا کیا گیا جس کی نمبر پلیٹ ہی جعلی ہے۔

جسٹس محمد اعظم خان نے کہا کہ اگر گاڑی کی نمبر پلیٹ مشکوک ہے تو وہ اسلام آباد میں کیسے چل رہی تھی؟ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، آپ کے شہر میں ناکے لگے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود ہیں۔

فاضل جج نے پولیس حکام کو ہدایت کی کہ آپ مغوی کو بازیاب کروائیں، ورنہ ہم بھی وہی شروع کر دیں گے جو باقی بینچ کر رہے تھے، پٹیشنر کو دباؤ ڈالنے کے لیے جو کالز آئیں، اس کا سی ڈی آر سے پتا کرائیں۔

اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مقدمہ درج ہو گیا ہے، استدعا ہے کہ پولیس کو تفتیش کے لیے کچھ وقت دے دیں، تاہم عدالت نے مغوی کی بازیابی کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔

واضح رہے کہ مغوی افسر کے 14 اکتوبر کو رہائشی اپارٹمنٹ کی بیسمنٹ پارکنگ سے اغوا کا مقدمہ تھانہ شمس کالونی میں درج ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

سونے کی قیمت میں یکدم بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

2

شہزادہ اینڈریو نے میرے ساتھ جنسی عمل کو اپنا ’پیدائشی حق‘ سمجھا، ورجینیا رابرٹس کا انکشاف

3

دوحہ: وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا پہلا دور مکمل

4

ٹرمپ-پیوٹن ملاقات کا مقام کس نے طے کیا؟ ’تمہاری ماں نے‘، صحافی کے سوال پر امریکی حکام کا جواب

5

جوہری ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، آرمی چیف کا بھارت کو انتباہ

6

ابھرتی ہوئی ماڈل و ٹک ٹاکر رومیسا سعید انتقال کر گئیں

7

مارگریٹ تھیچر کے تین مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، کتاب میں دعویٰ

8

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

کارٹون

کارٹون : 20 اکتوبر 2025
کارٹون : 19 اکتوبر 2025