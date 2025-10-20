عدنان سے ’کین ڈول‘ کیوں بنے؟ سوشل میڈیا انفلوئنسر نے وجہ بتا دی
سوشل میڈیا انفلوئنسر عدنان ظفر المعروف ’کین ڈول‘ نے اپنی شناخت اور شہرت کے پیچھے چھپی دلچسپ کہانی بیان کی۔
کین ڈول نے حال ہی میں تابش ہاشمی کے پروگرام ’ہنسنا منع ہے‘ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنے نام اور شناخت کی کہانی بیان کردی۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ عدنان سے ’کین ڈول‘ عوام کے مطالبے پر بنے، دبئی میں قیام کے دوران لوگ ان سے اکثر کہتے تھے کہ ان کا قد متناسب ہے، چہرے کی ساخت (جبڑے کی لکیر) بالکل درست ہے اور وہ بالکل باربی فلم کے کین جیسے دکھائی دیتے ہیں۔
کین ڈول کے مطابق لوگوں کی یہ باتیں سن کر وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے پھر کین بننے کا ارادہ کیا۔
انہوں نے بتایا کہ چونکہ وہ بزنس کے طالبعلم رہ چکے تھے اور سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہچان کو اپنے بزنس کے طور پر استعمال کیا جائے۔
ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنا یوزرنیم (username) کین رکھا اور جیسے ہی ایسا کیا، انہیں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی، ان کے فالوورز میں تیزی سے اضافہ ہوا، مختلف برانڈز نے ان سے رابطہ کیا اور کئی ممالک سے انہیں اشتراک کی پیشکشیں بھی موصول ہوئیں۔
انہوں نے بتایا کہ یہ ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک طرزِ زندگی ہے، اس شخصیت کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں اپنی صحت اور طرزِ زندگی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا کھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔
کین ڈول کے مطابق جب انہوں نے اپنے اندر کے فیصل آبادی مزاح کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو خوبصورتی اور مزاح کا ایک نیا امتزاج پیدا ہوا، جو ان کے مداحوں کو بے حد پسند آیا۔
پروگرام کے دوران ان سے سوال کیا گیا کہ کیا انہیں اس طرزِ زندگی پر گھر والوں یا عزیز و اقارب کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا؟
اس سوال کے جواب میں کین ڈول نے کہا کہ تنقید تو ہر جگہ ہوتی ہے اور زیادہ تر اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی کسی سے بہتر کام کر رہا ہوتا ہے، تاہم وہ ایسی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔