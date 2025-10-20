’جمع تقسیم‘ میں شوہر کا خیال نہ رکھنے پر صارف کی بیوی پر تنقید، عثمان خالد بٹ کا طنزیہ ردعمل
ڈراما سیریل ’جمع تقسیم‘ کے ایک وائرل منظر میں شوہر کا خیال نہ رکھنے پر ایک صارف نے بیوی پر تنقید کی، جس کے بعد اداکار عثمان خالد بٹ نے طنزیہ ردعمل دیا جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا۔
’ہم ٹی وی‘ پر نشر ہونے والا ڈراما سیریل ’جمع تقسیم‘ ان دنوں سوشل میڈیا پر موضوعِ بحث بنا ہوا ہے، یہ ڈراما مشترکہ خاندانی نظام کی تلخ حقیقتوں کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کر رہا ہے۔
گزشتہ ہفتے نشر ہونے والی قسط کا ایک منظر سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس میں قیس اپنی بیوی لیلیٰ پر گھریلو ذمہ داریاں پوری نہ کرنے پر غصہ کرتا دکھایا گیا۔
قیس کا کہنا تھا کہ لیلیٰ دن بھر کچھ نہیں کرتی، نہ ناشتہ بناتی ہے، نہ کھانا تیار کرتی ہے اور نہ ہی اس کے جوتوں، موزوں یا بیلٹ کا خیال رکھتی ہے، اس نے شکایت کی کہ شادی سے پہلے اسے گھر میں بادشاہوں کی طرح رکھا جاتا تھا لیکن شادی کے بعد سے اس کی زندگی بالکل بدل گئی ہے۔
ڈرامے کے اس سین کے وائرل ہونے کے بعد ایک صارف نے سوشل میڈیا پر ایک فہرست شیئر کی، جس میں ان خصوصیات کا ذکر تھا جو کسی لڑکی میں ہونی چاہئیں تاکہ اسے شادی کے قابل سمجھا جائے۔
صارف کے مطابق ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے جو شوہر کے لیے ناشتہ نہ بنائے، روزمرہ ضروریات منظم نہ رکھ سکے، جوتے اور موزے صاف نہ کرے، ٹائی باندھنا نہ جانتی ہو، گھریلو کاموں میں کمزور ہو یا روایتی اقدار کی پاسداری نہ کرے۔
اداکار عثمان خالد بٹ نے ’ایکس‘ پر اس پوسٹ کو طنزیہ انداز میں شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’یہ فہرست کچھ کمزور ہے، وہ اسے تھوڑا مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں‘، اس کے ساتھ انہوں نے ایک طویل طنزیہ فہرست شیئر کی، جس میں مبالغہ آمیز مثالوں کے ذریعے معاشرے کی دقیانوسی سوچ کا مذاق اڑایا گیا۔
اداکار کی فہرست میں ایسے نکات شامل تھے، جیسے ایسی لڑکی سے شادی نہ کریں جو حیا کے تڑکے کے بغیر انڈہ نہ تلے، وہ یہ نہ سوچے کہ کوئی مرد، خدا نہ کرے، واشنگ مشین بھی چلا سکتا ہے۔
انہوں نے لکھا کہ وہ تمہاری ماں کے واٹس ایپ میمز پر زور سے نہ ہنسے، تمہارے رشتہ داروں کو اس طرح سلام نہ کرے جیسے ویزے کے لیے درخواست دے رہی ہو، جب مہمان بغیر اطلاع کے آئیں تو خود بخود کباب جی میں تبدیل نہ ہو جائے اور اگر اس نے کبھی اپنی ساس کو ‘امی جان’ کے بجائے ‘آنٹی’ کہا ہو تو وہ قطعاً ناقابلِ قبول ہے۔