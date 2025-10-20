  • KHI: Clear 33.7°C
اصل مرد وہ ہے جو بیوی اور بچے کا وزن اٹھائے، یاسر حسین

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 20 اکتوبر 2025 03:41pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

اداکار یاسر حسین نے والدین کی ذمہ داریوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اصل مرد وہ ہے جو بیوی اور بچے کا وزن اٹھائے۔

یاسر حسین نے حال ہی میں زارا نور عباس کے یوٹیوب پروگرام میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔

انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے ڈائپرز خود تبدیل کرواتے ہیں اور انہیں اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ دوسروں کے بچوں کے بھی ڈائپرز تبدیل کردیتے ہیں۔

اداکار نے شادی سے قبل اپنے ایک قریبی دوست کے تجربے کا ذکر بھی کیا، جو اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ ان کے گھر آتے تھے۔

ان کا کہنا تھا کہ جب دوست واپس جاتا تو اس کے ایک ہاتھ میں بیٹی کا گلابی بیگ اور دوسرے ہاتھ میں اپنی بیوی کا پرنٹڈ بیگ ہوتا تھا۔

یاسر حسین نے بتایا کہ اس منظر پر انہیں ہنسی آتی تھی اور وہ دوست سے کہتے تھے کہ شادی کے بعد انسان کی زندگی کیسی ہوجاتی ہے، جس پر دوست جواب دیتا تھا کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو پھر تم سے پوچھوں گا۔

ان کا کہنا تھا کہ بعد میں انہیں سمجھ آیا کہ اصل مرد وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچے کا وزن اٹھاتا ہے، چاہے لوگ اسے کیوٹ سمجھیں، مزاحیہ کہیں یا کچھ اور لیکن صحیح معنوں میں ذمہ دار باپ وہ ہے جو اپنی فیملی کی مدد کرتا ہے۔

اداکار نے کہا کہ اسی وجہ سے، وہ جب بھی کسی والد کو اپنی بیوی یا بچے کا وزن اٹھاتے دیکھتے ہیں تو انہیں وہ منظر بہت اچھا لگتا ہے۔

