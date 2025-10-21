  • KHI: Clear 36.7°C
  • LHR: Clear 31°C
  • ISB: Clear 26.1°C
  • KHI: Clear 36.7°C
  • LHR: Clear 31°C
  • ISB: Clear 26.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ڈیرہ اسمٰعیل خان میں پہلی بار ٹیسٹ ٹیوب بے بی کی پیدائش

ڈان اخبار شائع October 21, 2025 اپ ڈیٹ October 21, 2025 04:39pm
یہ منصوبہ ڈاکٹر انیلا رحمٰن اور ڈاکٹر صبیحہ رحمٰن کی سربراہی میں انجام پایا — فائل فوٹو: رائٹرز
یہ منصوبہ ڈاکٹر انیلا رحمٰن اور ڈاکٹر صبیحہ رحمٰن کی سربراہی میں انجام پایا — فائل فوٹو: رائٹرز

خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسمٰعیل خان میں پہلی بار ٹیسٹ ٹیوب بے بی (آئی وی ایف) کی پیدائش عمل میں آئی ہے، جو بانجھ پن کے شکار جوڑوں کے لیے امید کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق یہ سنگِ میل عابدہ انفرٹیلیٹی آئی سی ایس آئی اینڈ میٹرنٹی ہوم سروسز (اے آئی آئی ایم ایس) اور رحمانیہ ہسپتال ڈیرہ اسمٰعیل خان کے اشتراک سے کام کرنے والی طبی ٹیم کی انتھک کوششوں سے حاصل ہوا۔

یہ منصوبہ ڈاکٹر انیلا رحمٰن اور ڈاکٹر صبیحہ رحمٰن کی سربراہی میں انجام پایا، جنہوں نے جدید تولیدی ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کامیابی کو ممکن بنایا۔

ڈاکٹر انیلا نے صحافیوں کو بتایا کہ آئی وی ایف کے نتائج تسلی بخش ہیں اور قومی معیار کے مطابق ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ’یہ کامیابی ڈیرہ اسمٰعیل خان کے بانجھ جوڑوں کے لیے امید، خوشی اور ایک نئی شروعات کی علامت ہے‘۔

طبی ٹیم نے صحت مند بچی کی پیدائش پر خاندان کو مبارکباد دی اور اس کے روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

پنجاب حکومت نے سربراہ ٹی ایل پی کے ٹھکانے کا سراغ لگالیا

3

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

4

’پاکستان دشمنی میں طالبان اپنی طاقت کی صلاحیت کو حد سے زیادہ سمجھ رہے ہیں‘

5

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

6

کیا اسٹارک نے 176 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرواکر شعیب اختر کا ریکارڈ توڑ دیا؟

7

حارث وحید نے مریم فاطمہ سے طلاق پر خاموشی توڑ دی

8

نامور قومی کھلاڑی کیساتھ لاکھوں روپے کا فراڈ، حکومت سے مدد کی اپیل

کارٹون

کارٹون : 21 اکتوبر 2025
کارٹون : 20 اکتوبر 2025