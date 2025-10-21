دنیا بھر میں پاکستان کے معدنی ذخائر کی اہمیت کا اعتراف کیا جا رہا ہے، امریکی جریدہ
موقر امریکی جریدے فارن پالیسی نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کے معدنی ذخائر کی عالمی اہمیت کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔
پاکستان ٹیلی ویژن کے ایکس اکاؤنٹ کے مطابق امریکی جریدے فارن پالیسی نے کہا ہے کہ پاکستان کے معدنی ذخائر 2 لاکھ 30 ہزار مربع میل پر محیط ہیں، یہ معدنی ذخائر برطانیہ کے رقبے سے دوگنا ہیں جو عالمی اہمیت کےحامل ہیں۔
امریکی جریدے کے مطابق معدنی شعبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاری، باہمی معاہدوں سے پاکستان اور سرمایہ کار ممالک دونوں کو معاشی، تکنیکی اور سماجی فوائد حاصل ہوں گے۔
فارن پالیسی میگزین کے مطابق پاکستان میں معدنی وسائل سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے قومی معدنی پالیسی 2025 مرتب کی گئی ہے جس کے ثمرات پاکستان بالخصوص بلوچستان کے عوام تک پہنچیں گے۔
امریکی جریدے کے مطابق صوبوں کے دیہی علاقوں میں انفرا اسٹرکچر، روزگار اور سماجی ترقی کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دی جائے گی، اسی کے پیش نظر بلوچستان کے گریجویٹس ریکوڈک پروگرام کے تحت بیرونِ ملک تربیت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔
موقر جریدے نے کہا کہ معدنی ذخائر کے مؤثر استعمال سے پاکستان میں سماجی اور معاشی ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، قومی معدنی پالیسی کے تحت پاکستان اپنے قدرتی وسائل کے پائیدار استعمال سے طویل المدتی ترقی اور قومی خودکفالت کی راہ پر گامزن ہے۔
جریدے نے کہا کہ بین الاقوامی تعاون اور ٹیکنالوجی شیئرنگ سے معدنیات کے شعبے میں مزید پیش رفت کی توقع ہے، اس تناظر میں پاکستان کے معدنی وسائل کی اہمیت عالمی سطح پر مسلم ہے۔