سابق فرانسیسی صدر 5 سالہ سزا کاٹنے کیلئے جیل پہنچ گئے
سابق فرانسیسی صدر نکولس سرکوزی نے لیبیا سے انتخابی فنڈز اکٹھا کرنے کی سازش کے الزام میں 5 سالہ قید کی سزا کا آغاز کر دیا ہے۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ 2007 سے 2012 تک فرانس کے صدر رہنے والے نکولس سرکوزی جب لاسانتے جیل جانے کے لیے اپنی رہائش گاہ سے اہلیہ کارلا برونی کے ساتھ باہر نکلے تو ان کے حامیوں کی بڑی تعداد نے ’نکولس، نکولس‘ کے نعرے لگائے۔
لا سانتے جیل کی طرف روانگی کے کچھ دیر بعد سابق صدر نے سماجی رابطے کی سائٹ ’ایکس‘ پر ایک طویل پیغام میں دعویٰ کیا کہ انہیں انتقام اور نفرت کا شکار بنایا جارہا ہے۔
انہوں نے لکھا کہ میں فرانسیسی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جیل جانے والا کوئی سابق صدر نہیں، بلکہ ایک بے گناہ شخص ہے۔
نکولس سرکوزی کو لمبی قانونی جنگ کے اختتام پر سزا سنائی گئی، جس میں اُن پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے لیبیا کے مرحوم صدر معمر قذافی سے ملنے والی رقوم سے 2007 میں اپنی انتخابی مہم چلائی تھی۔
اگرچہ عدالت نے فیصلہ دیا کہ سابق صدر نے اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ تیار کیا تھا، تاہم انہیں ذاتی طور پر رقم وصول کرنے یا استعمال کرنے کے الزام سے بری کر دیا گیا۔
نکولس سرکوزی نے ہمیشہ بدعنوانی کے الزامات کی تردید کی اور اس مقدمے کو سیاسی طور پر انتقام پر مبنی قرار دیا ہے، سابق فرانسیسی صدر کے وکلا کا کہنا ہے کہ انہوں نے قبل از وقت رہائی کی درخواست دائر کر دی ہے اور انہیں امید ہے کہ کرسمس سے قبل نکولس سرکوزی رہا ہو جائیں گے۔
نکولس سرکوزی کیلئے علیحدہ سیل مختص
امکان ہے کہ نکولس سرکوزی کو لاسانتے جیل کے علیحدہ یونٹ میں رکھا جائے گا، جہاں قیدیوں کو انفرادی سیل میں رکھا جاتا ہے، سابق صدر کے لیے مختص سیل کا سائز 9 سے 12 مربع میٹر ہے جبکہ حالیہ دنوں میں اس سیل کی تزئین و آرائش کے بعد شاور کی سہولت بھی شامل کی گئی۔
نکولس سرکوزی کو ٹی وی رکھنے کی اجازت ہوگی، جس کے لیے انہیں ماہانہ 14 یورو ادا کرنے ہوں گے، ساتھ ہی انہیں لینڈ لائن فون کی سہولت بھی میسر ہوگی۔
سیاسی ردِعمل اور عوامی غصہ
کسی سابق صدر کی قید کے فیصلے نے نکولس سرکوزی کے سیاسی اتحادیوں اور دائیں بازو کے رہنماؤں میں غصہ پیدا کیا، سابق صدر کی ایک حامی جیکلین فرا بولے نے کہا کہ نکولس سرکوزی مجرم نہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے عدالتی نظام حکومت پر حاوی ہو رہا ہے اور یہ فرانس کے لیے اچھا نہیں ہے۔
فرانس میں ’وائٹ کالر جرائم‘ پر سختی
یہ سزا اس بات کی علامت ہے کہ فرانس میں 1990 اور 2000 کے مقابلے میں اب وائٹ کالر جرائم کے معاملے میں زیادہ سخت مؤقف اختیار کر رہا ہے، قانونی مسائل کے باوجود، نکولس سرکوزی کا سیاسی اثر و رسوخ برقرار ہے۔
موجودہ صدر ایمانوئل میکرون جن کے نکولس سرکوزی اور کارلا برونی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے 20 اکتوبر کو کہا تھا کہ ان کی سابق صدر کے ساتھ جیل جانے سے قبل ملاقات ہوئی تھی، وزیر انصاف جیرالڈ دارمانین نے بھی کہا کہ وہ جیل میں ان سے ملنے جائیں گے۔
تاہم، بائیں بازو کے سیاست دانوں نے اس ملاقات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایمانوئل میکرون اور دارمانین عدالتی آزادی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
ہنگری سے آنے والے تارکِ وطن کے بیٹے نکولس سرکوزی 2007 میں فرانس کے صدر بنے، انہوں نے ملک میں کاروبار دوست اصلاحات کے ذریعے معیشت کو نئی جان بخشنے اور فرانس کو عالمی سطح پر نمایاں مقام دلانے کے وعدے کیے تھے۔
تاہم سال 2008 اور 2009 کے دوران عالمی مالیاتی بحران نے ان کے منصوبوں کو بڑا جھٹکا دیا اور عوام نے انہیں ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سے بڑھا کر 62 کرنے اور 35 گھنٹے کے ہفتہ وار اوقات کار میں نرمی جیسے اقدامات کا بھی زیادہ کریڈٹ نہیں دیا۔