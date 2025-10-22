راولپنڈی ٹیسٹ: جنوبی افریقہ کے پہلی اننگز میں 306 رنز پر 9 کھلاڑی آؤٹ، آصف آفریدی کے 5 شکار
راولپنڈی ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان کے 333 رنز کے جواب میں جنوبی افریقہ کی نویں وکٹ 306 رنز پر گرگئی، لیفٹ آرم اسپنر آصف آفریدی نے اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میں 5 وکٹیں حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کرلیا۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے سیریز کے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز جنوبی افریقہ نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 185 رنز سے کھیل کا آغاز کیا، تو پہلے ہی اوور کی چوتھی گیند پر مجموعی اسکور میں کوئی اضافہ بغیر 10 بنانے والے کائل ویرینے آصف آفریدی کی گیند پر رضوان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوگئے۔
مجموعی اسکور میں 19 رنز کے اضافے کے بعد 6 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے نصف سنچری اسکور کرنے والے ٹرسٹن اسٹبز 76 رنز بناکر آصف آفریدی کے ہاتھوں ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہوگئے۔
210 کے مجموعی اسکور پر سمن ہرمر بھی 2 رنز بنانے کے بعد آصف آفریدی کی گیند پر ایل بی ڈبلیو ہوگئے، یوں 38 سال کی عمر ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے لیفٹ آرم آف اسپنر آصف آفریدی اپنے پہلی ہی میچ میں 5 وکٹیں لینے میں کامیاب ہوگئے۔
235 کے مجموعے پر اسپنر نعمان علی نے مارکو جینسن کو ایل بی ڈبلیو کرکے میچ میں پہلی وکٹ حاصل کرلی، سینوران متھوسوامے اور کیشو مہاراج نے نویں وکٹ کیلئے 71 رنز کی شراکت قائم کی اور متھوسوامے نے پاکستان کے خلاف پہلی نصف سنچری بنائی۔
306 کے مجموعی اسکور پر کیشو مہاراج 30 رنز بنانے کے بعد نعمان علی کی گیند پر وکٹ کیپر محمد رضوان کے ہاتھوں اسٹمپ ہوگئے۔
پاکستان کی جانب سے آصف آفریدی نے 5، نعمان علی نے 2 جبکہ شاہین شاہ آفریدی اور ساجد خان نے بھی ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
گزشتہ روز جنوبی افریقہ نے اننگز کا آغاز کیا تو رائن ریکلٹن 14 رنز بناکر شاہین شاہ آفریدی کی گیند پر آوٹ ہوگئے تھے، ایڈن مارکرم بھی 32 رنز بناکر ساجد خان کے ہاتھوں وکٹ گنوانے کے بعد پویلین لوٹ گئے تھے۔
ٹرسٹن اسٹبز اور پہلے ٹیسٹ میچ سنچری بنانے والے ٹونی ڈی زورزی نے اچھی شراکت قائم کی تاہم، ٹونی ڈی زورزی نصف سنچری بنانے کے بعد 55 رنز پر آصف آفریدی کی پہلی وکٹ بن گئے جب کہ ڈیوالڈ بریوس کو کھاتہ کھولے بغیر آصف آفریدی نے ہی پویلین کی راہ دکھائی تھی۔
دوسرے دن کھیل کے اختتام پر جنوبی افریقہ نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 185 رنز بنائے تھے، اور ٹرسٹن اسٹبز 68 اور وکٹ کیپر بلے باز کائل ویرین 10 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔
اس سے قبل پاکستان کی ٹیم پہلی اننگز میں 333 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی تھی، کپتان شان مسعود 87، سعود شکیل 66 اور سلمان علی آغا 45 رنز بناکر نمایاں رہے تھے جبکہ کیشو مہاراج نے 7، سمن ہرمر نے 2 اور کگیسو ربادا نے ایک کگیسو ربادا نے ایک وکٹ حاصل کی تھی۔