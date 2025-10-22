پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار کیخلاف سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مواد پھیلانے کے الزام میں مقدمہ

پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار کیخلاف سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مواد پھیلانے کے الزام میں مقدمہ
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی ) کی رہنما اور رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ریاست مخالف مواد پھیلانے کے الزام میں مقدمہ درج کرلیا۔
ڈان نیوز نے کے مطابق نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزا کے خلاف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ ایکس’ پر ریاست مخالف مواد پھیلانے کے الزام میں مقدمہ نمبر 296/2025 درج کیا ہے۔
تحقیقات کے مطابق ملزمہ شاندانہ گلزار نے متعدد جعلی اور گمراہ کن ٹوئٹس اور ویڈیوز شیئر کیں، جن میں ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز اور اشتعال انگیز بیانات شامل تھے۔
ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ملزمہ شاندانہ گلزار نے ٹوئٹس سے نسلی اور لسانی نفرت کو ہوا دینے کی کوشش کی اور وزیراعظم پاکستان سے متعلق جعلی تصویر اور غلط معلومات پھیلائیں اور ایک جھوٹی خبر میں ان کی اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کا الزام لگایا گیا۔
ایف آئی آر کے مطابق جھوٹی خبر سے عوام میں خوف، بے چینی اور ریاستی اداروں کے خلاف بداعتمادی پھیلائی گئی۔
تحقیقات میں ثابت ہوا کہ ملزمہ نے دانستہ طور پر فیک نیوز کے ذریعے ریاست مخالف بیانیہ آگے بڑھایا، جس کے بعد ملزمہ کے خلاف سیکشن 11، 20 اور 26-اے آف پی ای سی اے 2016 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ریاست مخالف مہم کے پیچھے دیگر عناصر اور معاونین کی تلاش کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں۔