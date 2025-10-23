وزیراعظم کا ملکی صنعت و زراعت کی ترقی کیلئے ’روشن معیشت بجلی پیکج‘ کا اعلان
وزیراعظم شہباز شریف نے ملکی صنعت و زراعت کی ترقی کے لیے ’روشن معیشت بجلی پیکج‘ کا اعلان کردیا، صنعتوں اور کسانوں کو آئندہ 3 سال میں رعایتی قیمت پر اضافی بجلی فراہم کی جائے گی۔
ڈان نیوز کے مطابق وزیراعظم کی جانب سے زراعت کے شعبے کی بہتری کے لیے ’روشن معیشت بجلی پیکچ‘ کا اعلان کیا گیا۔
شہباز شریف کی جانب سے یہ اعلان صنعتی و زرعی شعبے کے ماہرین و کاروباری برادری کے وفد سے ملاقات کے بعد کیا گیا جس کے تحت صنعتوں اور کسانوں کو آئندہ 3 سال میں رعایتی قیمت پر اضافی بجلی فراہم کی جائے گی۔
صنعتی و زرعی شعبے کے ماہرین و کاروباری برادری کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ صنعتی شعبے کو 34، زرعی شعبے کو 38 روپے پر ملنے والے یونٹس کی قیمت کم کرکے اضافی یونٹس فراہم کیے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ آئندہ 3 سال میں پورا سال صنعتی، زرعی شعبے کو اضافی بجلی 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ کی قیمت پر فراہم کی جائے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ اس پیکج کی تیاری کے لیے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری اور ان کی ٹیم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں، اللہ کے فضل کرم سے بہتر پالیسیوں کی بدولت معاشی اشاریے بہتر ہوئے۔
شبہاز شریف نے مزید کہا کہ ملکی معیشت کی ترقی، روزگار میں اضافے کے لیے صنعت و زراعت کی ترقی انتہائی ضروری ہے، صنعت و زراعت کے شعبے ترقی کریں گے تو ملک کو قرضوں سے نجات ملے گی۔