  • KHI: Sunny 36.4°C
  • LHR: Clear 32°C
  • ISB: Clear 27.2°C
  • KHI: Sunny 36.4°C
  • LHR: Clear 32°C
  • ISB: Clear 27.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

’جمع تقسیم‘ میں حساس مناظر کی شوٹنگ کے دوران کافی مشکلات آئیں، تنقید کا بھی خوف تھا، مدیحہ رضوی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 23 اکتوبر 2025 01:55pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

اداکارہ مدیحہ رضوی نے بتایا کہ ڈراما ’جمع تقسیم‘ میں حساس مناظر کی شوٹنگ کے دوران ٹیم کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں تنقید کا بھی خوف تھا۔

ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈراما سیریل ’جمع تقسیم‘ میں ایک نہایت حساس موضوع کو اجاگر کیا گیا ہے کہ بعض اوقات گھر کے اندر بھی بچیوں کو اپنے قریبی رشتہ داروں کی جانب سے ہراسانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ سدرہ نامی کم عمر لڑکی کو اس کا کزن ذیشان تنگ کرتا ہے، تاہم اسی دوران ان کا چچا موقع پر پہنچ کر سدرہ کو ذیشان سے بچا لیتا ہے۔

مدیحہ رضوی نے حال ہی میں ملیحہ رحمٰن کے ’یوٹیوب پروگرام‘ میں گفتگو کے دوران اس ڈرامے کے مناظر اور موضوع پر تفصیل سے بات کی۔

ان کا کہنا تھا کہ ناظرین کو اگرچہ یہ نہیں بتایا گیا کہ سدرہ کے ساتھ اصل میں کیا ہوا ہے، لیکن منظر کشی اس قدر مؤثر تھی کہ ناظرین خود سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس حد تک ہوا ہے۔

اداکارہ کے مطابق ڈرامے نے پیمرا قوانین کے مطابق رہتے ہوئے یہ پیغام کامیابی سے پہنچایا کہ معاملہ سنگین ہونے سے پہلے ہی گھروالے موقع پر پہنچ گئے۔

’جمع تقسیم‘ میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ذیشان کو اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہاسٹل بھیج دیا جاتا ہے، جہاں وہ دوسرے لڑکوں کی جانب سے تنگ کیے جانے کا شکار بنتا ہے۔

اس حوالے سے مدیحہ رضوی نے بتایا کہ ہاسٹل کا منظر شوٹ کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ٹیم کو یہ دکھانا تھا کہ ذیشان کو لڑکے تنگ کر رہے ہیں، مگر یہ بھی خیال رکھنا تھا کہ کتنا دکھایا جائے اور کتنا نہیں۔

انہوں نے کہا کہ اگرچہ ڈرامے میں بہت کم دکھایا گیا، مگر ناظرین تک بخوبی پیغام پہنچ گیا کہ ذیشان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔

اداکارہ نے مزید بتایا کہ جن دو اقساط میں ان واقعات کو پیش کیا گیا، اس دوران ڈرامے کے سیٹ پر سنجیدہ ماحول پیدا ہوگیا تھا، جیسے یہ سب کچھ ہمارے اپنے گھر یا بچوں کے درمیان ہورہا ہو۔

مدیحہ رضوی کے مطابق ڈرامے کے ہدایت کار علی حسن ابتدا میں یہ سین شوٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ بچوں سے متعلق ایسے مناظر دکھانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے، تاہم بعد میں اس موضوع کو دکھانا ناگزیر سمجھا گیا۔

انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم سب کو یہ ڈر بھی تھا کہ جب ڈراما نشر ہوگا تو تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاہم ہم ہر قسم کے ردعمل کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

3

’سخت ریاست بننے کی کوشش کی پاکستان کو قیمت چکانا ہوگی‘

4

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

5

خیرپور: خاتون نے 4 بچوں اور شوہر کو قتل کرکے خودکشی کرلی

6

پی ایس ایل 11 میں مزید 2 ٹیمیں شامل کرنے کا فیصلہ

7

ویسٹ انڈیز نے ون ڈے کرکٹ کی 54 سالہ تاریخ کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

8

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

کارٹون

کارٹون : 23 اکتوبر 2025
کارٹون : 22 اکتوبر 2025