  • KHI: Clear 33.1°C
  • LHR: Clear 27°C
  • ISB: Clear 20.5°C
  • KHI: Clear 33.1°C
  • LHR: Clear 27°C
  • ISB: Clear 20.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

شادی کا لباس بہت ہی خاص ہے، ہونے والی بہو کو دوں گی، ماہرہ خان

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع October 23, 2025 اپ ڈیٹ October 23, 2025 04:40pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

اداکارہ ماہرہ خان نے اپنی شادی کی تقریب کے ایک لباس کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت ہی خاص ہے اور وہ اسے اپنی ہونے والی بہو کو دیں گی۔

ماہرہ خان نے حال ہی میں یوٹیوب پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے اپنی شادی کی تقریبات کے حوالے سے بات کی۔

انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی کا آغاز دعائے خیر کی تقریب سے ہوا تھا، جو ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ تقریبات کی شروعات اسی سے ہو۔

ان کے مطابق اس موقع پر زہرہ نگاہ نے دعا کروائی اور سارا اہتمام گھر میں ہی کیا گیا تھا۔

ماہرہ خان نے بتایا کہ اس دن انہوں نے بہت سادہ میک اپ کیا تھا اور بالوں کی سادہ سی چوٹی بنائی تھی۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ دعائے خیر کے موقع پر انہوں نے ڈیزائنر عمر سعید کا تیار کردہ حیدرآبادی لباس پہنا، جو انہیں بہت پسند ہے۔

ماہرہ خان نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لباس وہ اپنی بہو کو دیں گی اور اس کے ساتھ کہیں گی کہ اس کا خیال رکھنا کیونکہ یہ لباس بہت محبت سے تیار کیا گیا ہے۔

خیال رہے کہ ماہرہ خان نے اکتوبر 2023 میں کاروباری شخصیت سلیم کریم سے دوسری شادی کی تھی۔

اس سے قبل ماہرہ خان نے 2007 میں علی عسکری سے شادی کی تھی، جن سے ان کے ہاں ایک بیٹا اذلان پیدا ہوا تھا اور شادی کے 8 سال بعد 2015 میں طلاق ہوگئی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

ڈیورنڈ لائن پر طالبان کا سخت مؤقف: ’افغان حکومت اب بھی اعتدال کے لیے تیار نہیں‘

3

اسلام آباد : شاپنگ مال میں لڑکی کا ’گینگ ریپ‘، دو ملزمان کیخلاف مقدمہ درج

4

سعودی عرب میں گھریلو ملازمین سے بھرتی، ورک پرمٹ فیس وصول کرنے پر پابندی عائد

5

مودی سے کہا ہے پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ

6

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

7

نایاب کیس: جاپان میں بیٹی کا ریپ کرنے والے کو سزا

8

’سخت ریاست بننے کی کوشش کی پاکستان کو قیمت چکانا ہوگی‘

کارٹون

کارٹون : 23 اکتوبر 2025
کارٹون : 22 اکتوبر 2025