پاکستان اور قطر کے درمیان مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس، اہم پروٹوکولز پر دستخط
پاکستان اور قطر کی حکومتوں کے درمیان اقتصادی اور تکنیکی تعاون کے معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ وزارتی کمیشن (جے ایم سی) کا چھٹا اجلاس 22 اور 23 اکتوبر 2025 کو اسلام آباد میں ہوا، اس دوران دونوں ممالک کے درمیان اہم پروٹوکولز پر دستخط کیے گئے۔
وزارت اقتصادی امور کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ پہلے دن 22 اکتوبر کو تکنیکی سیشن ہوا، جس میں دونوں ممالک کے وفود نے مختلف شعبوں میں تعاون کے تکنیکی پہلوؤں پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا۔
دوسرے دن 23 اکتوبر کو وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل آل ثانی نے مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے متعدد پروٹوکولز پر دستخط کیے۔
اختتامی سیشن میں دونوں وزرا نے اپنی تقاریر میں دوطرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا اور دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو تجارت، سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں کے لیے استعمال کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
وزارت اقتصادی امور کے سیکریٹری محمد حمیر کریم نے پرامید انداز میں کہا کہ چھٹا جے ایم سی پاک-قطر کے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرنے میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔
انہوں نے تعاون کو فروغ دینے میں کمیشن کے کردار اور قطری سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے پاکستان کے عزم کو اجاگر کیا۔
تجارت، معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں طے پانے والے پروٹوکولز کے تحت دونوں ممالک نے امیرِ قطر کے اس وژن کو عملی جامہ پہنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے، جس کے تحت قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی(کیو آئی اے) یا دیگر سرمایہ کاری ذرائع کے ذریعے پاکستان میں 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔
اس ضمن میں پاکستان کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل (ایس آئی ایف سی) اور کیو آئی اے کے درمیان براہِ راست روابط کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا، تاکہ سرمایہ کاری کے عمل کو آسان بنایا جا سکے اور قطری سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ایس آئی ایف سی کو ایک کلیدی پلیٹ فارم کے طور پر اجاگر کیا گیا جو ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے، مربوط تعاون فراہم کرنے اور قطری کاروباری اداروں کے لیے مکمل سہولت کاری کو یقینی بناتا ہے۔
ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پروٹوکولز میں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹمز جیسے ریل، بسیں اور میٹرو میں تعاون بڑھانے اور سبز ٹیکنالوجیز جیسے برقی گاڑیوں، خودکار گاڑیوں اور ہائیڈروجن ایندھن کو ترجیح دینے پر اتفاق کیا گیا۔
پاکستان نے کھاریاں-راولپنڈی موٹروے اور کراچی-حیدرآباد موٹروے جیسے سڑک کے منصوبوں میں قطری سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کیے، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا براہ راست فنانسنگ کے ذریعے ممکن ہیں۔
دونوں فریقین نے زمینی ٹرانسپورٹ اور بندرگاہوں میں تعاون کے لیے ایک مسودہ مفاہمت نامے پر غور کرنے پر بھی اتفاق کیا، ایوی ایشن کے شعبے میں دونوں فریقین نے 2026 کی پہلی سہ ماہی میں ایوی ایشن تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے دوطرفہ ایئروناٹیکل اتھارٹیز کی مشاورت طے کرنے کا عزم کیا۔
اعلامیے کے مطابق تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تعاون بھی اجلاس کا مرکزی موضوع رہا اور باقاعدہ پروٹوکولز میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلیم سے متعلق ایگزیکٹو پروگرام کے مجوزہ مسودے پر بھی بات چیت کی گئی، جس کے تحت تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور سائنسی تحقیق میں تعاون کو فروغ ملے گا۔
اس کے علاوہ قطر کی وزارت تعلیم اور پاکستان کی نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے درمیان ایک مجوزہ مفاہمتی یادداشت پر بھی غور کیا گیا، صحت کے شعبے میں موجودہ مفاہمت نامے کو فعال کرنے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ کمیٹی قائم کی گئی جو مشترکہ پروگراموں کو نافذ کرے گی، پاکستانی طبی پیشہ ور افراد کو قطر کے حماد میڈیکل کارپوریشن میں شامل کرنے اور صحت کے شعبے میں مہارت، کامیابیوں اور اقدامات کے تبادلے کی سہولت فراہم کرے گی۔
اس کے علاوہ دواسازی اور طبی آلات کی باہمی شناخت کے امکانات کو بھی تلاش کیا جائے گا تاکہ مارکیٹ تک رسائی آسان ہو۔
ثقافت اور میڈیا کے شعبے میں پروٹوکولز کے تحت پیشگی تصدیق شدہ اداروں اور ثقافتی اداروں کے لیے فاسٹ ٹریک سسٹم قائم کیا گیا، جس میں کثیر الدخول ویزوں اور قلیل مدتی ثقافتی و تعلیمی تبادلوں کے لیے آسان عمل شامل ہیں۔
دونوں ممالک نے فلم، عجائب گھروں اور ثقافتی ورثے میں تعاون کے لیے ایک رولنگ ’ایئر آف کلچر‘ پروگرام شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا، میڈیا کے شعبے میں قطر نیوز ایجنسی اور ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان (اے پی پی) کے درمیان تعاون اور خبروں کے تبادلے کے معاہدوں کو حتمی شکل دی گئی، دستاویزی فلموں، ڈراموں اور ثقافتی پروگراموں کی مشترکہ پروڈکشن کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور میڈیا ٹیموں کے لیے باہمی تکنیکی اور تربیتی سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔
اعلامیے میں مزید بتایا گیا کہ اس کے علاوہ پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن اور قطر ریڈیو کے درمیان ثقافتی پروگراموں کے تبادلے کو ترجیح دی گئی۔
اسی طرح مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پروٹوکولز میں ای-گورنمنٹ، سمارٹ سٹیز، ڈیجیٹل معیشت اور ڈیجیٹل تبدیلی میں دوطرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ قطر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک اور پاکستان کی اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے درمیان تعاون کو ترجیح دی گئی، اور پاکستانی سٹارٹ اپس کو قطر کے ٹیک ریگولیٹری ماحول اور مراعات سے آگاہ کرنے کے لیے ورکشاپس کے انعقاد پر بھی اتفاق کیا گیا۔
مزدور امور کے حوالے سے پروٹوکولز میں قطر کے لیبر مارکیٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہنرمند پاکستانی کارکنوں کی تعیناتی پر زور دیا گیا، جو 1987 کے پاکستانی کارکنوں کی قطر میں ملازمت کے معاہدے کی بنیاد پر ہوگا اور بہترین طریقوں کے تبادلے کے لیے لیبر تعاون پر ایک نئے مفاہمت نامے کو تیزی سے حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔
دونوں وفود نے اجلاس کے مثبت نتائج پر گہری اطمینان کا اظہار کیا اور جے ایم سی کے فیصلوں کے عملی نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل رابطوں کی اہمیت پر زور دیا۔ ساتواں جے ایم سی اجلاس 2026 میں منعقد ہوگا، جس کی تاریخیں اور مقام سفارتی ذرائع سے طے کیا جائے گا۔
پاکستان کی وزارت اقتصادی امور قطر کے ساتھ مضبوط اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے، جو دونوں ممالک کے لیے خوشحالی اور ترقی کا باعث بنے گا۔