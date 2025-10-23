  • KHI: Clear 25.2°C
پاکستان کو مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں موصول ہونے والی بیرونی فنڈنگ 39 فیصد بڑھ گئی

طاہر شیرانی شائع October 23, 2025
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

پاکستان کو رواں مالی سال 26-2025 کی پہلی سہ ماہی (جولائی تا ستمبر 2025) کے دوران موصول ہونے والی بیرونی فنڈنگ 39 فیصد اضافے سے ایک ارب 81 کروڑ 56 لاکھ ڈالرز تک پہنچ گئی۔

وزارت اقتصادی امور نے بیرونی فنڈنگ کی رپورٹ جاری کردی، رپورٹ کے مطابق ستمبر 2025 میں سالانہ بنیادوں پر بیرونی فنڈنگ میں26.47 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔

تاہم، جولائی تا ستمبر 2025 کے دوران موصول ہونے والی بیرونی فنڈنگ 39 فیصد اضافے سے ایک ارب 81 کروڑ 56 لاکھ ڈالرز تک پہنچ گئی، گزشتہ سال کی اسی مدت میں بیرونی فنڈنگ ایک ارب 30 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز رہی تھی۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ستمبر 2025 میں بیرونی فنڈنگ کا حجم 43 کروڑ 66 لاکھ ڈالرز رہا، جبکہ گزشتہ سال ستمبر میں پاکستان کو 59 کروڑ 39 لاکھ ڈالرز کی بیرونی فنڈنگ ملی تھی۔

وفاقی حکومت کارواں مالی سال 19 ارب77کروڑ ڈالرز سے زائد کی بیرونی فنانسنگ کا تخمینہ ہے، رواں مالی سال سعودی عرب اور چین سے 9 ارب ڈالرز ڈپازٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال سعودی عرب سے 5 ارب ڈالرز ڈپازٹ کا تخمینہ ہے، جبکہ چین سے4 ارب ڈالرز کےسیف ڈیپازٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔

