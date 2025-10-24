اسلام آباد ہائیکورٹ: مغوی ڈپٹی ڈائریکٹر این سی سی آئی اے کی بازیابی کیلئے مزید ایک ہفتے کی مہلت
اسلام آباد میں 10 روز سےلاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر نیشنل سائبر کرائم انوسٹیگیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) تاحال بازیاب نہ ہو سکے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو مغوی کی بازیابی کے لیے مزید ایک ہفتے کا وقت دے دیا، لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کی اہلیہ اور درخواست گزار روزینہ کا بھی پتہ نہ چل سکا۔
ڈان نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائیکورٹ جسٹس اعظم خان کی عدالت میں 10روز سے لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر این سی سی آئی اے کی گمشدگی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔
10روز سےلاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر نیشنل سائبر کرائم انوسٹیگیشن ایجنسی کو آج بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جاسکا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو مغوی کی بازیابی کے لیے مزید ایک ہفتے کا وقت دے دیا۔
عدالت نے پولیس کو مغوی کا واٹس ایپ ریکارڈ کا ڈیٹا بھی چیک کرنے کا حکم دے دیا، جسٹس اعظم خان نے متنبہ کیا کہ ایک ہفتے کا وقت دے رہے ہیں پولیس مغوی کو بازیاب کروائے، اصل مقصد معاملہ حل کرنا ہے صرف تاریخیں دینا نہیں ہوتا۔
لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کی اہلیہ درخواست گزار روزینہ کا بھی پتہ نہ چل سکا، وکیل نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کے بعد درخواستگزار روزینہ بھی لاپتہ ہیں۔
ڈی ایس پی لیگل ساجد چیمہ نے کہا کہ واٹس ایپ ڈیٹا اگر مل جائے تو سب پتہ چل جائے گا، وکیل رضوان عباسی نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت سے بندہ اغوا ہوگیا ،10 روز گزر گئے ہیں۔
اس موقع پر ڈی ایس پی لیگل نے واٹس ایپ ڈیٹا کے لیے عدالت سے ایک ہفتے کا وقت مانگ لیا، عدالت نے پولیس استدعا منظور کرتے ہوئے مغوی کی بازیابی کیلئے ایک ہفتے کا وقت دے دیا اور کیس کی سماعت اگلے جمعے 31 اکتوبر تک ملتوی کردی۔
واضح رہے کہ مغوی افسر کے 14 اکتوبر کو رہائشی اپارٹمنٹ کی بیسمنٹ پارکنگ سے اغوا کا مقدمہ تھانہ شمس کالونی میں درج ہے۔