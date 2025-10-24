  • KHI: Clear 33°C
کراچی: ایس آئی یو کے زیرحراست نوجوان جاں بحق، عرفان کے پوسٹمارٹم میں جسم پر تشدد کے نشانات ملے، ذرائع

شائع 24 اکتوبر 2025 04:29pm
کراچی میں جمعرات کو ایس آئی یو پولیس کی حراست میں مبینہ تشدد سے نوجوان عرفان جاں بحق ہوگیا، ذرائع کے مطابق نوجوان عرفان کے پوسٹ مارٹم میں جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے، تاہم پولیس کا دعویٰ ہے کہ نوجوان کی موت تشدد سے نہیں دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی، متوفی کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں۔

ڈان نیوز کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ ایس آئی یو پولیس کے مبینہ تشدد سے جاں بحق نوجوان کا پوسٹ مارٹم مکمل کرلیا گیا، ذرائع کے مطابق پوسٹ مارٹم میں متوفی کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں۔

اس سے قبل ایس ایس پی ایس آئی یو امجد شیخ نے دعویٰ کیا تھا کہ نوجوان کی موت تشدد سے نہیں بلکہ دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے، نوجوان کی لاش کا اہلخانہ کی درخواست پر طبی معائنہ کرایا، ابتدائی طبی رپورٹ میں تشدد کی تصدیق نہیں ہوئی۔

امجد شیخ نے کہا کہ مجسٹریٹ کی موجودگی میں پوسٹ مارٹم کرانےکی بھی درخواست دی ہے، مدعی کراچی پولیس کے جس افسر سے چاہیں تحقیقات کروا سکتے ہیں، متوفی کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان موجود نہیں ہے ، مدعی چاہیں تو اپنی میڈیکل ٹیم کو بھی پوسٹ مارٹم میں شامل کر سکتے ہیں اور اپنی تسلی کے لیے پوسٹ مارٹم کے دوران ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں۔

یاد رہے کہ گزشتہ شب نوجوان عرفان کی ایس آئی یو کی حراست میں موت واقع ہوئی تھی، متوفی کے ورثا نے پولیس تشدد کو موت کی وجہ قرار دیا تھا، واقعے کے بعد ایس آئی یو کے 7 اہلکاروں کو معطل کردیا گیا تھا، نوجوان سیر و تفریح کے لیے بہاولپور سے کراچی آیا تھا۔

