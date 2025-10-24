کم کارڈیشین بھی سلمان خان جیسی بیماری میں مبتلا
معروف امریکی ریئلٹی ٹی وی اسٹار اور کاروباری خاتون کم کارڈیشین نے انکشاف کیا ہے کہ وہ دماغ کی رگوں کی بیماری (brain aneurysm) برین اینیورزم کا شکار ہیں۔
برین اینیورزم وہی بیماری ہے، جس متعلق کچھ ہفتے قبل سلمان خان نے بھی انکشاف کیا تھا کہ وہ بھی اس کا شکار ہیں۔
اس بیماری میں دماغ کے اندر کی مرکزی شریان کمزور ہوجاتی ہے یا پھر وہ دباؤ کی وجہ سے پھول جاتی ہے۔
اس بیماری میں دماغ کی خون کی نالی (شریان) میں ایک کمزور جگہ پر غبارے کی طرح ابھار یا سوجن پیدا ہو جاتی ہے، اسے عام طور پر ’دماغی انیورزم] کہا جاتا ہے، یہ ابھار زیادہ تر شریان کے کمزور حصے پر خون کے دباؤ کی وجہ سے بنتا اور بڑھتا ہے۔
اگر مذکورہ شریان مسلسل پھولی رہی یا اس پر دباؤ برقرار رہا تو وہ پھٹ بھی سکتی ہے، اس کے پھٹنے سے برین ہیمبرج ہوسکتا ہے جو کہ عمومی طور پر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔
’مایو کلینک‘ کے مطابق چھوٹے انیورزم عام طور پر کوئی علامت نہیں دکھاتے، تاہم بڑے انیورزم دماغ یا اعصاب پر دباؤ ڈال کر درد، دھندلا نظر، چہرے کا سن ہونا یا دورے پڑنے جیسے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔
اگر انیورزم پھٹ جائے تو یہ بہت خطرناک ہوسکتا ہے،اس کی سب سے بڑی علامت اچانک اور شدید سر درد ہے، جسے لوگ ’زندگی کا بدترین سر درد‘ کہتے ہیں، اس کے ساتھ متلی، الٹی، گردن میں اکڑن، روشنی سے حساسیت، دورے، یا بےہوشی ہو سکتی ہے۔
اس بیماری کا کوئی موثر علاج نہیں، ماہرین صحت مریض کو کئی سال تک نگرانی میں رکھتے ہیں اور اسے سحت مند طرز زندگی اپنانے کی تجویز دیتے ہیں۔
خبر رساں ادارے ’رائٹٹرز‘ کے مطابق کم کارڈیشین نے اپنے نئے شو ’دی کارڈیشینز‘ کے سیزن 7 کے پریمیئر میں دماغی انیورزم کی تشخیص کا حیران کن انکشاف کیا۔
ارب پتی خاتون 45 سالہ کم کارڈیشن شو کی پہلی قسط میں ’فیئلز لائک دی اولڈ ڈیز‘ میں برین امیجنگ کے دوران بات بتائی۔
پروگرام کے دوران ایک پریویو کلپ میں کم کارڈیشین کو برین اسکینز کی کلوز اپ ویژولز دکھاتے ہوئے دکھایا گیا، جہاں انہوں نے بتایا کہ دماغ کے فلاں حصے میں ایک چھوٹا سا انیورزم ہے۔
کام کارڈیشین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز انہیں کہتے ہیں کہ یہ صرف اسٹریس کی وجہ سے ہے۔
انہوں نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ میرے پاس دنیا کے ہر عیش و آرام کی سہولت موجود ہے۔
پروگرام کے ایک حصے میں کم کارڈیشین کہتی ہیں کہ رواں ہفتہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل ہفتہ رہا ہے۔
انہوں نے اپنی صحت اور علاج سے متعلق کوئی تفصیلات فراہم نہیں کیں اور نہ ہی انہوں نے یہ واضح کیا کہ کہ کہ آیا وہ کوئی علامات محسوس کر رہی ہیں یا نہیں؟
کم کارڈیشین جو کیپنگ اپ ود دی کارڈیشینز شو سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچیں، 2021 میں تقریبا سات سالہ شادی کے بعد رپر کانیے ویسٹ سے طلاق لے چکی ہیں۔ دونوں کے چار بچے ہیں۔
کم کارڈیشین کی دولت کا بڑا حصہ ٹی وی کیریئر، سوشل میڈیا اور کاسمیٹک مصنوعات کے کاروبار اور فلاحی کاموں کے منافع سے حاصل ہوتا ہے۔