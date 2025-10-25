پی آئی اے کا 5 سال بعد برطانیہ کیلئے فلائٹ آپریشن آج بحال ہوگا
پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن (پی آئی اے) کا 5 سال بعد برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن آج بحال ہوگا۔
ڈان نیوز کے مطابق پی آئی اے کی 5 سال بعد پہلی پرواز آج اسلام آباد سے 350 مسافروں کو لے کر مانچسٹر روانہ ہوگی۔
پہلی پرواز کی روانگی سے قبل ہی برطانیہ کے لیے تین ماہ کی ایڈوانس بکنگ کرائی جاچکی ہے۔
اس موقع پر دونوں ہوائی اڈوں پر تقریب ہوگی، وزیر ہوا بازی خواجہ آصف یورپی یونین اور برطانیہ کے سفیر سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔
ترجمان پی آئی اے کے مطابق پہلے مرحلے میں اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے دو پروازیں ہفتہ وار چلائی جائیں گی، دوسرے مرحلے میں لاہور اور کراچی سے بھی پروازوں کا آغاز کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ 4 اکتوبر کو پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز کی جانب سے یہ اعلان اُس وقت سامنے آیا جب گزشتہ روز لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن نے بتایا تھا کہ قومی ایئرلائن رواں ماہ برطانیہ کے لیے پروازوں کا دوبارہ سے آغاز کرے گی۔
پی آئی اے نے سماجی رابطے کی سائٹ ’ایکس‘ پر جاری ایک پوسٹ میں اپنی ’تاریخی واپسی‘ کا اعلان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ’انتظار ختم ہوا، پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز فخر کے ساتھ مانچسٹر اور اسلام آباد کو دوبارہ جوڑ رہی ہے اور پیاروں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہے‘۔
واضح رہے کہ 22 مئی 2020 کو کراچی کےعلاقے ماڈل کالونی میں پی آئی اے کے ایئربس اے 320 کے گر کر تباہ ہونے اور اس میں موجود تقریبا 100 مسافروں کے جاں بحق ہونے کے افسوس ناک واقعے کے ایک ماہ بعد قومی ایئر لائن پر پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔
جون 2020 میں عائد ہونے والی ان پابندیوں کے تحت پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز پر یورپی یونین، برطانیہ اور امریکا کے لیے پروازیں چلانے پر ممانعت تھی۔
یہ پابندی اُس وقت لگائی گئی تھی، جب اُس وقت کے وزیرِ ہوا بازی غلام سرور خان نے 262 پائلٹس کے لائسنس کو ’مشکوک‘ قرار دے کر ان کی معطلی کا اعلان کیا تھا، بعد ازاں یورپ میں پروازوں پر عائد پابندی کو نومبر 2024 میں ختم کر دیا گیا تھا۔
جولائی 2025 میں برطانیہ نے پاکستان کو اپنی ‘ایئر سیفٹی لسٹ‘ سے نکال دیا تھا، جس کے بعد پاکستانی ایئرلائنز کو برطانیہ میں پروازوں کے لیے درخواست دینے کی اجازت ملی تھی۔
یہ پیش رفت اُس وقت سامنے آئی تھی، جب برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ایوی ایشن سیکیورٹی معائنہ مکمل کیا اور پاکستان کے حفاظتی انتظامات کو ’تسلی بخش اور بین الاقوامی معیار کے مطابق‘ قرار دیا تھا۔