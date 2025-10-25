تھائی لینڈ کی سابقہ ملکہ 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں
تھائی لینڈ کی سابق ملکہ اور موجودہ بادشاہ واجیرا لونگ کارن کی والدہ سری کٹ 93 برس کی عمر میں انتقال کرگئیں۔
غیر ملکی خبررساں ادارے ’اے ایف پی‘ کے مطابق تھائی شاہی محل کی جانب سے سابقہ ملکہ سری کٹ کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ ملک کے طویل ترین دورِ حکومت کرنے والے بادشاہ بھومی بول کی اہلیہ تھیں، جنہوں نے 1946 سے 2016 تک حکمرانی کی۔
یاد رہے کہ تھائی لینڈ میں شاہی خاندان کو انتہائی عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کی سنہری فریموں میں آویزاں تصاویر ملک بھر کے عوامی مقامات اور گھروں کی زینت بنی رہتی ہیں۔
ترجمان تھائی حکومت کا کہنا ہے کہ سابقہ ملکہ کے انتقال کے باعث تھائی لینڈ کے وزیراعظم ملائیشیا میں ہونے والے آسیان سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔
53 سالہ گھریلو ملازمہ ساسیس پتھاسِت نے ہفتے کی صبح دارالحکومت بینکاک میں اے ایف پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ وہ کچھ عرصے سے علیل ہیں اور چونکہ ان کی عمر 90 کے قریب تھی، میں جانتی تھی کہ یہ دن آخرکار آئے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ میں اداس ہوں، کیونکہ وہ پورے ملک کے لیے ماں جیسی تھیں اور اب وہ نہیں رہیں، میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ آج ہوگا۔
شاہی محل کے بیان کے مطابق، ملکہ سری کیٹ 2019 سے مختلف بیماریوں میں مبتلا تھیں اور ہسپتال میں زیرِ علاج تھیں، رواں ماہ انہیں خون کے انفیکشن کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ان کی طبی حالت جمعے کے روز مزید بگڑ گئی اور وہ چولالونگ کورن ہسپتال میں 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔