بھارتی اداکار ستیش شاہ چل بسے
بھارتی ٹیلی وژن اور بولی وڈ کے سینیئر اداکار و کامیڈین ستیش شاہ 74 سال کی عمر میں گردے فیل ہونے کے باعث انتقال کر گئے۔
بھارتی اخبار ’ہندوستان ٹائمز‘ کے مطابق ستیش شاہ کی اچانک موت نے انڈسٹری اور مداحوں کو گہرے صدمے میں ڈال دیا، موت سے ایک روز قبل انہوں نے ایکس پر اپنی آخری پوسٹ کی تھی، جس میں انہوں نے آنجھانی اداکار شمی کپور کی یاد میں جذباتی کلمات لکھے تھے۔
آنجھانی اداکار شمی کپور کی یاد میں پوسٹ کرنے کے ایک روز بعد خود بھی ستیش شاہ چل بسے اور صارفین نے ان کی پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا۔
ستیش کی موت کی خبر ان کے قریبی دوست اور فلم ساز اشوک پنڈت نے دی، انہوں نے ایکس پوسٹ میں تصویر اور ویڈیو پیغام کے ساتھ کیپشن ستیش شاہ کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا کہ چند گھنٹے قبل گردو کے فیل ہونے سے وہ چل بسے۔
انہوں نے بتایا کہ ستیش شاہ کو ممبئی کے ہندوجا ہسپتال لے جایا گیا، جہاں انہوں نے آخری سانس لی، ان کی موت انڈسٹری کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ ستیش شاہ کئی ماہ سے ناساز تھے اور انہوں نے گردوں کی پیوند کاری کرائی تھی لیکن بعد میں انہیں انفیکشن ہو گیا، وہ ممبئی کے اپنے گھر پر چل بسے، وہ ہسپتال منتقل کرنے سے قبل ہی انتقال کر گئے تھے۔
چار دہائیوں پر محیط کیریئر میں ستیش شاہ نے بھارتی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اپنی ورسٹائل اداکاری سے منفرد مقام بنایا۔
انہوں نے 1970 کی فلم بھگوان پرش سے بولی ووڈ میں قدم رکھا اور دہائی بعد امراؤ جان اور البرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آتا ہے جیسی فلموں میں پہچان بنائی۔
کلٹ کامیڈی جانے بھی دو یارو میں لاش کا کردار ان کا سب سے یادگار رہا، اس کے علاوہ انہوں نے دل والے دلہنیا لے جائیں گے، ہم آپ کے ہیں کوں، ہیرو نمبر ون، مین ہوں نا اور فنا جیسی ہٹ فلموں میں بھی کام کیا۔
انہوں نے سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان اور سیف علی خان سمیت تقریبا تمام بڑے بولی وڈ اسٹارز کے ساتھ کام کیا۔