وزیر اعظم کا پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ، کرکٹ کو رابطوں کا ذریعہ قرار دیا
وزیراعظم شہباز شریف نےکہا ہے کہ کرکٹ محض ایک کھیل نہیں بلکہ مختلف ممالک کے عوام کو آپس میں جوڑنے کا سبب بھی ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے دورہِ پاکستان پر موجود مہمان جنوبی افریقہ اور قومی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ دیا، اس دوران انہوں نے شریک کھلاڑیوں سے فرداً فرداً مصافحہ بھی کیا۔
وزیراعظم آفس کے پریس ونگ کے مطابق شہباز شریف نے مہمان ٹیم کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ جنوبی افریقہ کے ساتھ مختلف سطحوں پر شاندار تعلقات ہیں، کرکٹ اُن میں سے ایک ہے۔
شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری کرکٹ سیریز دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں کے گہرے تعلقات اور باہمی احترام کی علامت ہے۔
وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جنوبی افریقہ نے کرکٹ کے عظیم کھلاڑی پیدا کیے، پاکستانی کرکٹرز نے بھی اپنے عمدہ کھیل کے ذریعے ملک و قوم کا نام دنیا بھر میں روشن کیا، امید ہے قومی ٹیم ماضی کی طرح شاندار کھیل پیش کرے گی۔
شہباز شریف نے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) محسن نقوی کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد ہے۔
انہوں نے کہا کہ کرکٹ کا کھیل بھائی چارے اور امن کو فروغ دیتا ہے، اس کھیل کی اصل روح کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، وزیراعظم نے بین الاقوامی کھیلوں کے فروغ اور کھیلوں کے بڑے ایونٹس کی میزبانی کے لیے سازگار ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کیا۔
اس موقع پر جنوبی افریقی ٹیم کی انتظامیہ اور کھلاڑیوں نے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی حکومت اور عوام کی گرمجوشی پر شکریہ ادا کیا، انہوں نے بتایا کہ سیریز ایک یادگار تجربہ رہا اور مہمان کھلاڑی پاکستانی شائقین کی بھرپور حمایت اور داد سے لطف اندوز ہوئے۔
عشائیے میں وفاقی وزیر خزانہ و محصولات محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر تجارت جام کمال، وفاقی وزیر داخلہ و چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔