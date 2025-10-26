آنکھ کے اسکین سے دل کی بیماری اور بڑھاپے کے اثرات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، تحقیق
ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ آنکھ کے اسکین کے ذریعے دل کی بیماری اور بڑھاپے کے اثرات کا اندازہ لگانا ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ آنکھ کی شریانیں جسم کی مجموعی صحت اور خون کی نالیوں کی حالت کو ظاہر کرتی ہیں۔
طبی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق آنکھ کی روشنی میں دکھائی دینے والی خون کی شریانیں ہمارے پورے جسم کی صحت، خصوصاً دل اور خون کی نالیوں کی حالت کے بارے میں اہم معلومات فراہم کر سکتی ہیں۔
تحقیق کے دوران تقریباً 74 ہزار افراد کی آنکھوں کے اسکین، جینیاتی ڈیٹا اور خون کے نمونوں کا تفصیلی تجزیہ کیا گیا۔
نتائج سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کی آنکھ کی شریانیں سادہ تھیں، یعنی کم تقسیم شدہ اور کم مڑنے والی تھیں، اُن میں دل کی بیماری کا خطرہ زیادہ پایا گیا اور ان میں عمر رسیدگی کے آثار بھی نمایاں تھے۔
عام طور پر دل کی بیماری اور بڑھاپے کے اثرات جانچنے کے لیے کئی پیچیدہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق آنکھ کے اسکین کے ذریعے یہ عمل مستقبل میں کہیں زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ اس سے ڈاکٹرز کو یہ موقع مل سکے گا کہ وہ صرف آنکھ کی شریانوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکیں کہ کسی شخص کے دل اور خون کی نالیوں کی حالت کیسی ہے۔
تحقیق میں یہ بھی پتا چلا کہ خون میں موجود دو خاص پروٹین MMP12 اور IgG–Fc receptor IIb ہمارے جسم کی رگوں کے کمزور یا پرانے ہونے سے تعلق رکھتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکن ہے مستقبل میں ایسی دوائیں تیار کی جا سکیں جو ان شریانوں کی حالت بہتر بنائیں یا عمر رسیدگی کے عمل کو سست کر دیں۔
انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آنکھوں کا باقاعدہ معائنہ صرف نظر کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ پورے قلبی نظام کے جائزے کے لیے بھی اہم ہو سکتا ہے۔
ان کے مطابق آنے والے وقت میں یہ اسکین عام تشخیص کا حصہ بن سکتے ہیں، خاص طور پر اُن افراد کے لیے جن کے خاندان میں دل کی بیماری کا ریکارڈ موجود ہے یا جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے۔