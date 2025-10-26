علیزے شاہ نے انسٹاگرام سے اپنی تمام تصاویر کیوں ڈیلیٹ کیں؟ اداکارہ نے وجہ بتا دی
علیزہ شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے تمام تصاویر اور پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہیں اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی بتا دی ہے۔
علیزے شاہ کا شمار پاکستان کی انڈسٹری کی صف اول کی اداکاراؤں میں ہوتا ہے، تاہم وہ گزشتہ کچھ عرصے سے ڈراما انڈسٹری سے دور ہیں اور اکثر سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ان کی زندگی کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔
اداکارہ سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کرتی رہتی تھیں اور اگر ان ویڈیوز پر کوئی صارف لباس کے حوالے سے تنقیدی تبصرہ کرتا تھا تو وہ انہیں یہی جواب دیتیں کہ ان کی والدہ نے کبھی بھی ان پر لباس کے حوالے سے پابندی نہیں لگائی۔
کچھ عرصہ قبل علیزے شاہ نے انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ شوبز انڈسٹری کے تلخ تجربات نے انہیں ذہنی طور پر اس حد تک متاثر کیا کہ وہ پی ٹی ایس ڈی (پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر) میں مبتلا ہوگئیں۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ پی ٹی ایس ڈی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں اور انڈسٹری میں پیش آنے والے تجربات کی وجہ سے وہ خود سے نفرت کرنے لگیں اور سوچنے پر مجبور ہوئیں کہ وہ اس کا حصہ ہی کیوں بنیں۔
حال ہی میں علیزے شاہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اپنی تمام تصاویر اور پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہیں۔
ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے انسٹاگرام سے اپنی تمام تصاویر حذف کر دی ہیں اور وہ اس پر خوش بھی ہیں اور شرمندہ بھی، کیونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اس سے پہلے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہی تھیں اور یہ سب غم کے اثر میں ہوا۔
علیزے شاہ کے مطابق انہیں معلوم نہیں کہ وہ کب دوبارہ واپس آئیں گی، لیکن پرانی تصاویر یا پرانی علیزے واپس نہیں آئے گی۔
واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے تمام پوسٹ ڈیلیٹ کی ہوں، اس سے قبل گزشتہ برس ستمبر اور رواں سال اپریل میں بھی علیزے شاہ اپنے انسٹاگرام کی تمام تصاویر و پوسٹ ڈیلیٹ کر چکی ہیں۔