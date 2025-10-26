وفاقی وزیر داخلہ کی برطانوی ہائی کمشنر اور امریکی ناظم الامور سے ملاقاتیں
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانوی ہائی کمشنر جین میریئٹ اور امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں جن میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی امور اور باہمی دلچسپی کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزارت داخلہ کے ملاقات اتوار کو ہونے والی ان ملاقاتوں میں پاکستان کی جانب سے برطانیہ اور امریکا دونوں کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کو اجاگر کیا گیا۔
برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو 5 سال کے وقفے کے بعد فضائی آپریشنز کی بحالی اور اسلام آباد میں نئے سینٹر آف ایکسی لینس کے افتتاح جیسے اقدامات کے ذریعے ازسرِنو فعال کیا گیا ہے۔
دوسری جانب، امریکا کے ساتھ روابط سیکیورٹی اور انسدادِ دہشت گردی کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کی عکاسی کرتے ہیں۔
وزارت داخلہ کے ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان کے مطابق، بات چیت کے دوران دونوں جانب سے منشیات کے خلاف کارروائی، انسانی اسمگلنگ اور سیکیورٹی کے معاملات میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ محسن نقوی نے برطانیہ کی حکومت اور ہائی کمشنر جین میریئٹ کا پانچ سال کے وقفے کے بعد فضائی آپریشن کی بحالی پر شکریہ ادا کیا۔
واضح رہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے) کا 5 سال بعد برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بحال ہوگیا اور اسلام آباد سے پہلی پرواز 350 مسافروں کو لے کر مانچسٹر روانہ ہوگئی۔
قومی ایئرلائن نے برطانیہ کے لیے پروازیں اس وقت شروع کیں جب اسے تھرڈ کنٹری آپریٹر کی منظوری ملی۔ دوسرے مرحلے میں پروازوں کا دائرہ برمنگھم اور لندن تک بڑھایا جائے گا۔
جولائی میں برطانیہ نے پاکستان کو اپنی ‘ایئر سیفٹی لسٹ‘ سے نکال دیا تھا، جس کے بعد پاکستانی ایئرلائنز کو برطانیہ میں پروازوں کے لیے درخواست دینے کی اجازت ملی تھی۔
ادھر، دونوں سفیروں نے پاک بحریہ کی حالیہ انسدادِ منشیات کارروائی کی بھی تعریف کی۔
23 اکتوبر کو پاک بحریہ کے جہاز ’یَرموک‘ نے عرب سمندر میں دو بادبانی کشتیوں سے 972 ملین ڈالر سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کی تھیں۔
کمبائنڈ میری ٹائم فورس (جو امریکی بحریہ سمیت مختلف ممالک کی شراکت داری ہے) کے مطابق پاکستانی بحری جہاز نے 48 گھنٹوں کے اندر دو مختلف کشتیوں کو روکا۔
برطانوی ہائی کمشنر جین میریئٹ نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) کے ڈائریکٹر جنرل آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے، اس دوران امیگریشن اور انسدادِ منشیات کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔
وزیر داخلہ نقوی نے برطانوی ہائی کمیشن کی معاونت سے قائم سینٹر آف ایکسی لینس جیسے منصوبوں کو پاکستانی اداروں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے نہایت اہم قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ اقدام پاکستان اور برطانیہ کے درمیان باہمی قانونی معاونت اور حوالگی کے معاملات میں تعاون کو مزید مضبوط کرے گا۔
برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے برطانیہ کے عزم کو دہرایا، جبکہ وزیر داخلہ نقوی نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کو دہرایا۔
دوسری جانب، امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو قابلِ تعریف قرار دیتے ہوئے سیکیورٹی اور انسدادِ دہشت گردی کے شعبوں میں مسلسل تعاون کا عہد کیا۔