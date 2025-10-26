  • KHI: Clear 29.8°C
  • LHR: Clear 22.4°C
  • ISB: Clear 19.4°C
  • KHI: Clear 29.8°C
  • LHR: Clear 22.4°C
  • ISB: Clear 19.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ٹی20 میں بابراعظم کس نمبر پر بیٹنگ کریں گے؟ ہیڈ کوچ نے بتادیا

اسپورٹس ڈیسک شائع October 26, 2025 اپ ڈیٹ October 26, 2025 09:29pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے واضح کردیا کہ سابق کپتان بابراعظم ٹی20 انٹرنیشنل میں تیسرے نمبر پر بیٹنگ کریں گے۔

راولپنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران مائیک ہیسن کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے تجربات کرنے کا موقع ملے گا۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بابر اعظم نمبر 3 پر کھیلیں گے اور امید ہے وہ کم بیک پر اچھی کارکردگی دکھائیں گے۔

فخرزمان، حارث روف اور محمد حارث کو ٹی20 ٹیم سے ڈراپ کرنے پر ہیڈکوچ نے کہا کہ جن کھلاڑیوں کو اسکواڈ میں شامل نہیں کیا انہیں کھیل میں بہتری کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ میں بھیجا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ محمد حارث کو حالیہ دنوں میں بہت مواقع دیے گئے جس کا وہ فائدہ نہیں اٹھاسکے، مگر وہ ابھی نوجوان ہیں اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا کیریئر ختم ہوگیا، ان کا ڈومیسٹک میں بھی ایوریج بہت کم ہے اس لیے بہت سی چیزوں پر اسے کام کرنے کی ضرورت ہے۔

بطور وکٹ کیپر بلے باز عثمان خان کو موقع دینے سے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ اسپن باؤلنگ کو بہت اچھا کھیلتے ہیں اور ہمیں ایک ایسے وکٹ کیپر کی تلاش تھی جو ٹاپ آرڈر کے بجائے مڈل میں کھیل سکے، اس لیے عثمان کو موقع دیا گیا ہے۔

یاد رہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا پہلا20 منگل کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا جب کہ دوسرا ٹی20 31 اکتوبر اور تیسرا یکم نومبر کو لاہور میں ہوگا، دونوں کپتانوں نے ٹرافی کی رونمائی بھی کردی۔

اس سے قبل، جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے پاکستانی کھلاڑیوں نے راولپنڈی میں دوسرے دن پریکٹس کی، ٹی20 میں کم بیک کرنیوالے بابر اعظم بھی ان ایکشن دکھائی دئیے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر کم عمر لڑکوں کا جنسی استحصال اور اس سے جڑے تلخ حقائق

2

لیاقت علی خان سے بےنظیر بھٹو تک: ’ہر سیاسی قتل کے پیچھے سازشیں ہوتی ہیں‘

3

استنبول: پاک-افغان مذاکرات کا دوسرا دور اختتام پذیر، کالعدم ٹی ٹی پی کی نئی آباد کاری کی پیشکش مسترد

4

حکومت نے 2 سرکاری ادارے تحلیل کرنے کا فیصلہ کرلیا

5

ماورائے عدالت قتل آئین اور بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، جسٹس اطہر من اللہ

6

شوہر سے علیحدگی سے متعلق پوچھا جا رہا ہے، فرح یوسف

7

افغانستان کا چترال سے نکلنے والے دریائے کنڑ پر ڈیم تعمیر کرنے کا اعلان

8

مصر میں جلا وطن کیے گئے فلسطینیوں کی آبادکاری کیلئے پاکستان بھی آپشن میں شامل

کارٹون

کارٹون : 26 اکتوبر 2025
کارٹون : 25 اکتوبر 2025