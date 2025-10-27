جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری خفیہ محبت کو سامنے لے آئے

جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری خفیہ محبت کو سامنے لے آئے
سابق کینیڈین وزیر اعظم 51 سالہ جسٹن ٹروڈو اور امریکی گلوکارہ 41 سالہ کیٹی پیری کئی ماہ کی چہ مگوئیوں کے بعد اپنی خفیہ محبت کو سامنے لے آئے، انہیں پہلی بار عوامی سطح پر میڈیا کے سامنے ایک ساتھ دیکھا گیا۔
امریکی شوبز ویب سائٹ ’ٹی ایم زیڈ‘ کے مطابق جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کو پہلی بار عوامی سطح پر 25 اکتوبر کو فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں دیکھا گیا۔
رپورٹ کے مطابق پیرس میں دونوں نے گلوکارہ کیٹی پیری کی 41 ویں سالگرہ ایک ساتھ منائی، جس کے بعد دونوں کو ایک ساتھ ہوٹل کے نکلتے دیکھا گیا، دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے رکھے تھے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ دونوں کے درمیان گزشتہ چند ماہ سے تعلقات کی چہ مگوئیاں تھیں اور انہیں پہلے بھی خفیہ ملاقاتیں کرتے دیکھا گیا لیکن اب پہلی بار دونوں کو عوامی سطح پر میڈیا کے سامنے بھی دیکھا گیا۔
اسی حوالے سے ‘یو ایس اے ڈے‘ نے بتایا کہ دونوں نے کئی ماہ تک محبت کو خفیہ رکھنے کے بعد اب عام کردیا، دونوں کی عوامی ملاقات کو دونوں کی جانب سے اقرار محبت سمجھا جا رہا ہے۔
اگرچہ دونوں کو پہلی بار ایک ساتھ عوامی مقامات پر دیکھا گیا لیکن اس باوجود دونوں نے اپنے تعلقات کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔
دونوں کے درمیان جولائی 2025 سے تعلقات کی چہ مگوئیاں تھیں، جسٹن ٹروڈو نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینے کے بعد امریکی گلوکارہ سے تعلقات بڑھائے۔
جسٹن ٹروڈو تقریبا ایک دہائی تک کینیڈا کے وزیر اعظم رہے، وہ پہلی بار 2015 میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان ہوئے تھے، ان کے والد بھی سابق وزیر اعظم رہے ہیں۔
جسٹن ٹروڈو نے اپنی بچپن کی دوست صوفی گریگوری سے 2005 میں شادی کی تھی، ان کے تین بچے بھی ہیں لیکن دونوں نے 2023 میں باہمی علحیدگی کا اعلان کیا تھا، دونوں نے علیحدگی کا کوئی سبب نہیں بتایا تھا۔
دونوں نے اگرچہ علیحدگی کا اعلان کیا تھا لیکن انہوں نے شادی ختم ہونے یا نہ ہونے سے متعلق کوئی وضاحت نہیں کی تھی، اب جسٹن ٹروڈو نے خود سے 10 سال کم عمر گلوکارہ کیٹی پیری سے تعلقات استوار کرلیے۔
کیٹی پیری نے جسٹن ٹروڈو سے قبل ساتھی اداکار و گلوکار آرنلڈو بلوم سے تلعقات تھے، جن سے انہیں ایک بیٹی بھی ہے لیکن دونوں کے درمیان 2017 میں علیحدگی ہوگئی تھی، اس سے قبل اداکارہ نے رسل برانڈ سے کم عمری میں شادی کی تھی جو طلاق پر ختم ہوئی۔
کیٹی پیری کے دوسرے اداکاروں سے بھی تعلقات رہے جب کہ ان پر ساتھ کام کرنے والے اداکاروں نے جنسی ہراسانی کے الزامات بھی لگائے۔
کیٹی پیری پر ایک میوزیکل پروگرام میں شریک ہونے والے 19 سالہ نوجوان لڑکے کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات بھی لگائے گئے، انہوں نے لڑکے کو اچھی گلوکاری کرنے پر سب کے سامنے ہونٹوں پر بوسہ دیا تھا۔
علاوہ ازیں کیٹی پیری کے ساتھ ایک میوزیکل ویڈیو میں کام کرنے والے اداکار نے بھی ان پر جنسی ہراسانی کے الزامات لگائے تھے اور دعویٰ کیا تھا کہ اداکارہ نے باقی مردوں کے سامنے ان کی پینٹ اتار دی تھی۔