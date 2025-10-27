  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
  • LHR: Clear 23.5°C
  • ISB: Clear 18.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
  • LHR: Clear 23.5°C
  • ISB: Clear 18.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

میدان میں ہیڈ کوچ نہیں، میں خود فیصلے کرتا ہوں، کپتان قومی کرکٹ ٹیم

عمید علی شائع October 27, 2025 اپ ڈیٹ October 27, 2025 07:17pm
— فوٹو: پی سی بی/یوٹیوب
— فوٹو: پی سی بی/یوٹیوب

قومی ٹی 20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ میدان میں ہیڈ کوچ مائیک ہیسن مجھے پیغامات نہیں بھیجتے بلکہ میں خود فیصلے کرتا ہوں۔

راولپنڈی میں جنوبی افریقہ کیخلاف ٹی 20 سیریز سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کپتان قومی کرکٹ ٹیم سلمان علی آغا نے کہا کہ ٹیم کی کارکردگی میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، قومی ٹیم نے سہ ملکی سیریز جیتی اور ایشیا کپ کا فائنل کھیلا۔

ان کا کہنا تھا کہ ایشیا کپ 2025 میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا، ایشیائی ایونٹ میں ہونے والی غلطیوں سے سیکھ کر ٹی 20 ورلڈکپ کی تیاری کریں گے، دوران میچ ہونے والی غلطیوں پر بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم اُن غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہتے۔

بابراعظم کی ٹی 20 ٹیم میں واپسی کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کپتان نے کہا کہ ٹاپ آرڈر بیٹر کے پاس 100 سے زائد ٹی 20 میچز کھیلنے کا تجربہ ہے، بابراعظم ورلڈ کلاس کھلاڑی ہیں، پاکستان ٹیم میں اُن کی شمولیت سے فائدہ ہوگا۔

سلمان علی آغا نے کہا کہ جس بھی گراؤنڈ میں جائیں، اس کا ریکارڈ دیکھتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ گراؤنڈ کے اوسط اسکور سے زیادہ رنز کرنے کی کوشش کریں۔

انہوں نےکہا کہ بطور کپتان ٹیم سلیکشن میں میرے رائے لی جاتی ہے، اندازہ ہے کہ میری کارکردگی ابھی اچھی نہیں، کوشش ہوتی ہے ٹیم کو میچ میں فتح دلا سکوں۔

سلمان علی آغا نے کہا کہ میری پہلی ترجیح بیٹنگ کی طرف ہوتی ہے، ٹی 20 میں ضرورت محسوس ہوئی تو باؤلنگ بھی کروں گا، بطور ٹیم ڈیتھ باؤلنگ میں بہتری اور بیٹرز کو اپنے اسٹرائیک ریٹ پر کام کرنا ہوگا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

2

ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر کم عمر لڑکوں کا جنسی استحصال اور اس سے جڑے تلخ حقائق

3

آزاد کشمیر: پی ٹی آئی کے 10 وزرا پیپلزپارٹی میں شامل، حکومت سازی کیلئے مطلوبہ تعداد پوری

4

پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ فوری حل کراسکتا ہوں لیکن کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، امریکی صدر

5

استنبول: پاک-افغان مذاکرات کا دوسرا دور اختتام پذیر، کالعدم ٹی ٹی پی کی نئی آباد کاری کی پیشکش مسترد

6

لیاقت علی خان سے بےنظیر بھٹو تک: ’ہر سیاسی قتل کے پیچھے سازشیں ہوتی ہیں‘

7

’میں منٹو نہیں ہوں‘ کی وجہ سے لاہور کے کئی کیمپس نے شوٹنگ ممنوع کردی، عتیقہ اوڈھو کا دعویٰ

8

پنجاب کا بڑھتے ہوئے اسموگ کے باعث کل سے تعلیمی اداروں کے اوقات کار میں تبدیلی کا اعلان

کارٹون

کارٹون : 27 اکتوبر 2025
کارٹون : 26 اکتوبر 2025