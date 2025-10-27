  • KHI: Partly Cloudy 28.1°C
  • LHR: Clear 21°C
  • ISB: Clear 18.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 28.1°C
  • LHR: Clear 21°C
  • ISB: Clear 18.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بوائے فرینڈ کے شادی سے انکار پر نیپالی گلوکارہ نے خود کو آگ لگادی، جھلس کر ہلاک

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع October 27, 2025 اپ ڈیٹ October 27, 2025 09:27pm

بوائے فرینڈ کی جانب سے شادی سے انکار پر نیپالی گلوکارہ نیتو پاڈیل نے خود کو میوزک اسٹوڈیو میں آگ لگادی، جس سے وہ جھلس کر ہلاک ہوگئیں۔

نیپالی ویب سائٹ ’کانتی پور‘ کے مطابق کھٹمنڈو کے نواحی علاقے میں گلوکارہ نیتو پاڈیل نے بوائے فرینڈ موسیقار بابل گری کے اسٹوڈیو میں خود پر پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگائی، جس سے ان کا 60 فیصد جسم جھلس گیا تھا۔

گلوکارہ کو فوری طور پر نجی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ کئی دن تک زیر علاج رہیں، تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ چل بسیں۔

پولیس کے مطابق گلوکارہ کی موت جھلسنے سے ہوئی جب کہ انہوں نے بوائے فرینڈ کی جانب سے شادی سے انکار پر خود کو آگ لگائی۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ نیتو پاڈیل اور بابل گری کے درمیان گزشتہ کئی سال سے تعلقات تھے، دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کی قسمیں بھی کھا رکھی تھیں، تاہم معاشی حالات بہتر نہ ہونے اور کیریئر بنانے کی وجہ سے بوائے فرینڈ گلوکارہ سے شادی میں تاخیر کرتے رہے۔

پولیس نے بتایا کہ نیتو پاڈیل اپنے بوائے فرینڈ کے میوزک اسٹوڈیو کے قریب ہی ریسٹورنٹ بھی چلاتی تھیں جب کہ وہ کئی سال تک بوائے فرینڈ کی مالی مدد بھی کرتی رہیں اور اب حالات بہتر ہونے پر وہ بابل گری سے شادی کرنے کا مطالبہ کرتی رہیں۔

پولیس کے مطابق بابل گری کے والد ایک سال قبل چل بسے تھے، جس کا بہانا بنا کر وہ شادی کو مزید تاخیر کا شکار بناتا آیا لیکن نیتو پاڈیل نے اب مزید تاخیر برداشت کرنے سے انکار کیا اور بوائے فرینڈ پر شادی کا دباؤ بڑھایا۔

شادی کا دباؤ بڑھنے پر ہی بابل گری نے نیتو پاڈیل کو شادی سے متعلق بات چیت کرنے کے لیے اسٹوڈیو بلایا لیکن وہاں دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوگئی، جس پر گلوکارہ نے خود پر پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگادی۔

آگ لگنے سے نیتو پاڈیل کا 60 فیصد جسم جھلس گیا تھا اور وہ کئی دن تک زیر علاج رہیں لیکن وہ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے چل بسیں۔

بوائے فرینڈ کی جانب سے شادی سے انکار کے بعد گلوکارہ کی جانب سے خود کو آگ لگانے کے بعد نیپالی سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے، دوسری جانب پولیس نے گلوکارہ کے بوائے فرینڈ کو تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کردیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

2

ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر کم عمر لڑکوں کا جنسی استحصال اور اس سے جڑے تلخ حقائق

3

آزاد کشمیر: پی ٹی آئی کے 10 وزرا پیپلزپارٹی میں شامل، حکومت سازی کیلئے مطلوبہ تعداد پوری

4

پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ فوری حل کراسکتا ہوں لیکن کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، امریکی صدر

5

استنبول: پاک-افغان مذاکرات کا دوسرا دور اختتام پذیر، کالعدم ٹی ٹی پی کی نئی آباد کاری کی پیشکش مسترد

6

لیاقت علی خان سے بےنظیر بھٹو تک: ’ہر سیاسی قتل کے پیچھے سازشیں ہوتی ہیں‘

7

’میں منٹو نہیں ہوں‘ کی وجہ سے لاہور کے کئی کیمپس نے شوٹنگ ممنوع کردی، عتیقہ اوڈھو کا دعویٰ

8

پنجاب کا بڑھتے ہوئے اسموگ کے باعث کل سے تعلیمی اداروں کے اوقات کار میں تبدیلی کا اعلان

کارٹون

کارٹون : 27 اکتوبر 2025
کارٹون : 26 اکتوبر 2025