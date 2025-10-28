لوگ کہتے ہیں میں نے آئی برو لفٹ کروائی ہے، ماہرہ خان
ماہرہ خان کا کہنا ہے کہ حال ہی میں انہوں نے اپنے بارے میں یہ افواہ سنی ہے کہ انہوں نے آئی برو لفٹ کروائی ہے۔
ان دنوں ماہرہ خان اپنی آنے والی رومانوی فلم ’نیلو فر‘ کی پروموشن میں مصروف ہیں۔
گزشتہ دنوں اداکارہ نے لاہور میں فلم کے میوزک متعارف کرانے کی تقریب میں شرکت کی، جہاں ان کے چہرے کے حوالے سے کافی افواہیں گردش کرنے لگیں۔
تقریب سے وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں ماہرہ خان کی آئی بروز ان کی عام آئی برو سے کافی مختلف نظر آئیں، جس کے باعث سوشل میڈیا پر یہ افواہیں پھیل گئیں کہ انہوں نے مختلف کاسمیٹک سرجریز کروائی ہیں، جن میں آئی برو لفٹ، لپ فلرز اور بوٹوکس شامل ہیں۔
ماہرہ خان نے حال ہی میں ان افواہوں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی ابھی لاہور سے واپس آئی ہیں اور انہوں نے سنا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آئی برو لفٹ کروائی ہے۔
اداکارہ نے مداحوں سے سوال کیا کہ کیا وہ انہیں اپنی آئی برو لفٹنگ کی صلاحیت دکھائیں؟
ویڈیو میں ماہرہ خان نے اپنی بھنویں اٹھا کر وہی انداز دہرایا جو ’نیلو فر‘ کی پروموشنل ویڈیوز میں وائرل ہوا تھا۔
اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایکس پر ایک صارف کی تنقیدی پوسٹ کا بھی جواب دیا، جو بعد میں صارف کی جانب سے ڈیلیٹ کر دی گئی۔
اداکارہ نے لکھا کہ وہ ابھی فیس لفٹ کیوں کرائیں گی، ان کے میک اپ آرٹسٹ نے سنچیڈ لک دینے کے لیے ہیئر لفٹ تکنیک استعمال کی تھی، لیکن وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پائی، تاہم انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے۔
واضح رہے کہ ’نیلو فر‘ رواں سال 28 نومبر کو ملک بھر کے سنیما گھروں میں ریلیز ہوگی۔
فلم کی کاسٹ میں فواد خان اور ماہرہ خان کے علاوہ عتیقہ اوڈھو، بہروز سبزواری، مدیحہ امام، ثروت گیلانی، گوہر رشید، فیصل قریشی، سامعہ ممتاز، راشد فاروقی، چاند برال، سیمی راحیل، عدیل ہاشمی، حرا ترین، نوید شہزاد و دیگر اداکار شامل ہیں۔