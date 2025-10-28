  • KHI: Clear 27.2°C
  • LHR: Clear 19.6°C
  • ISB: Clear 18.5°C
  • KHI: Clear 27.2°C
  • LHR: Clear 19.6°C
  • ISB: Clear 18.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی یونیورسٹی کے قریب آتشزدگی، درجنوں جھگیاں تباہ، ایک شخص کی لاش برآمد

امتیاز علی شائع October 28, 2025
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

کراچی یونیورسٹی کے قریب لگنے والی آگ سے درجنوں جھگیاں جل گئیں، جبکہ قریبی فلیٹس بھی متاثر ہوئے، حکام کے مطابق واقعے کے بعد ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔

ریسکیو 1122 کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے بعد تقریباً 50 سالہ شخص کی لاش ملی ہے۔

اس سے قبل ریسکیو 1122 کے ترجمان حسان الحسیب خان نے ڈان ڈاٹ کام کو بتایا کہ آگ کراچی یونیورسٹی کے باہر خشک جھاڑیوں میں بھڑکی، جو تیز ہواؤں کے باعث تیزی سے پھیل گئی۔

ترجمان کے مطابق آگ نے قریبی قبرستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے بعض قبریں متاثر ہوئیں، جبکہ 10 سے 20 جھگیوں کو نقصان پہنچا۔

انہوں نے مزید بتایا کہ آگ قریبی رہائشی عمارت تک بھی پھیل گئی، جس پر شہریوں کو اپنے فلیٹس خالی کرنے کا کہا گیا۔

حسان الحسیب خان نے بتایا کہ آگ سے متاثرہ 12 سے 15 فلیٹس خالی کروائے گئے اور رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، انہوں نے بتایا کہ 12 فائر ٹینڈرز نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔

ریسکیو 1122 کے ایک بعد ازاں جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

2

آزاد کشمیر: پی ٹی آئی کے 10 وزرا پیپلزپارٹی میں شامل، حکومت سازی کیلئے مطلوبہ تعداد پوری

3

ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر کم عمر لڑکوں کا جنسی استحصال اور اس سے جڑے تلخ حقائق

4

استنبول مذاکرات کا تیسرا دور جاری، افغان طالبان کا تحریری معاہدے سے گریز

5

وہ جھٹکا جو کے الیکٹرک کو ’ٹرپ‘ کرسکتا ہے!

6

امریکی بحریہ کا ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارہ جنوبی بحیرہ چین میں گر کر تباہ

7

جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کے رومانوی تعلق کی باقاعدہ تصدیق، ویڈیو وائرل

8

پاک-افغان مذاکرات: دہشتگردوں کی سرپرستی منظور نہیں، پاکستان نے حتمی موقف پیش کردیا

کارٹون

کارٹون : 28 اکتوبر 2025
کارٹون : 27 اکتوبر 2025