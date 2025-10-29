  • KHI: Sunny 31.9°C
  • LHR: Sunny 28.7°C
  • ISB: Sunny 25.6°C
  • KHI: Sunny 31.9°C
  • LHR: Sunny 28.7°C
  • ISB: Sunny 25.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

موسمیاتی تبدیلی انسانی تہذیب کا خاتمہ نہیں کرے گی، بل گیٹس

ڈان اخبارشائع 29 اکتوبر 2025 11:44am
بل گیٹس — فوٹو بشکریہ نیٹ فلیکس
بل گیٹس — فوٹو بشکریہ نیٹ فلیکس

’بریک تھرو انرجی‘ نامی تنظیم کے ذریعے ماحول دوست ٹیکنالوجیز کی مالی معاونت کرنے والے مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے تسلیم کیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے سنگین نتائج ہوں گے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں زمین کے زیادہ تر حصوں میں لوگ زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے قابل رہیں گے۔

ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ انہیں معلوم ہے بعض ماحولیاتی کارکن ان سے اختلاف کریں گے اور ان پر منافقت کا الزام لگائیں گے، کیونکہ ان کا کاربن فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے، لیکن انہوں نے وضاحت کی کہ وہ اپنے تمام اخراج کو ’جائز‘ کاربن کریڈٹس کے ذریعے پورا کرتے ہیں۔

بل گیٹس نے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اپنے ’3 مشکل حقائق‘ بیان کیے، ان کے مطابق پہلی حقیقت یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی انسانی تہذیب کا خاتمہ نہیں کرے گی، دوسری یہ کہ درجہ حرارت ترقی کی پیمائش کے لیے بہترین پیمانہ نہیں ہے، اور تیسری یہ کہ صحت اور خوشحالی ایک گرم ہوتے ہوئے کرۂ ارض کے خلاف سب سے مضبوط دفاع ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اگرچہ دنیا پیرس معاہدے کے اس ہدف سے خطرناک حد تک پیچھے جا رہی ہے، جس کے مطابق عالمی درجہ حرارت میں طویل المدتی اضافے کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود رکھنا تھا، تاہم ہمیں اس مخصوص عدد پر حد سے زیادہ توجہ دینے کے بجائے اس پیش رفت کو تسلیم کرنا چاہیے جو دنیا نے کاربن اخراج میں کمی کے سلسلے میں حاصل کی ہے۔

بل گیٹس کے مطابق دنیا کے بیشتر غریب ممالک کے لیے غربت اور بیماری ہی اصل چیلنج ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہماری بنیادی ترجیح انسانی تکالیف میں کمی ہونی چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے غریب ترین علاقوں میں انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔

ان کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ گرم یا سرد دنوں کی تعداد محدود کرنے پر کم توجہ دینی چاہیے، اور اس بات پر زیادہ زور دینا چاہیے کہ کم لوگ غربت اور ناقص صحت کا شکار ہوں تاکہ شدید موسمی حالات ان کے لیے کم خطرناک ثابت ہوں۔

بل گیٹس نے آئندہ حکمتِ عملی کے طور پر زور دیا کہ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ’گرین پریمیم‘، یعنی صاف اور آلودہ ذرائع مثلاً صنعتی مواد بشمول سیمنٹ، اسٹیل اور ہوائی جہاز کے ایندھن کے درمیان لاگت کے فرق کو ختم کیا جائے۔

بل گیٹس نے اس پیغام کا موازنہ اُس مضمون سے کیا جو انہوں نے 30 سال قبل مائیکروسافٹ میں تحریر کیا تھا، جس میں کمپنی کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ انٹرنیٹ کو اپنی تمام سرگرمیوں کا بنیادی مرکز بنائے، اسی طرح، انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی پر کام کرنے والی عالمی برادری کو بھی ’سی او پی 30‘ اور اس کے بعد ایک ’تذویراتی رخ کی تبدیلی‘ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے لیے ڈان میڈیا گروپ کی مہم بریتھ پاکستان کا حصہ بنیں۔
1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

2

آزاد کشمیر: پی ٹی آئی کے 10 وزرا پیپلزپارٹی میں شامل، حکومت سازی کیلئے مطلوبہ تعداد پوری

3

ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر کم عمر لڑکوں کا جنسی استحصال اور اس سے جڑے تلخ حقائق

4

استنبول مذاکرات کا تیسرا دور جاری، افغان طالبان کا تحریری معاہدے سے گریز

5

وہ جھٹکا جو کے الیکٹرک کو ’ٹرپ‘ کرسکتا ہے!

6

امریکی بحریہ کا ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارہ جنوبی بحیرہ چین میں گر کر تباہ

7

جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری کے رومانوی تعلق کی باقاعدہ تصدیق، ویڈیو وائرل

8

پاک-افغان مذاکرات: دہشتگردوں کی سرپرستی منظور نہیں، پاکستان نے حتمی موقف پیش کردیا

کارٹون

کارٹون : 29 اکتوبر 2025
کارٹون : 28 اکتوبر 2025