  • KHI: Clear 26.8°C
  • LHR: Clear 21.4°C
  • ISB: Clear 18.8°C
  • KHI: Clear 26.8°C
  • LHR: Clear 21.4°C
  • ISB: Clear 18.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

فرانس کے سینیٹ سے نئے ’ریپ‘ قوانین منظور، رضامندی کو شامل کرلیا گیا

ویب ڈیسک شائع October 29, 2025
—فوٹو: رائٹرز
—فوٹو: رائٹرز

یورپی ملک فرانس کے سینیٹ نے نئے ’ریپ‘ قوانین کی منظوری دے دی، جس کے بعد ریپ کی تعریف میں رضامندی (consent) کو لازمی قرار دے دیا گیا، اب مذکورہ بل پر صدر کے دستخط ہوں گے، جس کے بعد یہ قانون بن جائے گا۔

خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق فرانس کی گیسلے پیلیکوٹ نامی خاتون کو سابق شوہر کی جانب سے درجنوں افراد سے ’ریپ‘ کروانے کا کیس سامنے آنے کے بعد فرانس میں ’ریپ‘ قوانین میں تاریخی تبدیلی کردی گئی۔

سینیٹ نے 29 اکتوبر کو نئی قانون سازی کی منظوری دے دی، جس میں ریپ کی تعریف میں رضامندی (consent) کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔

اب تک فرانسیسی فوجداری قانون میں ریپ کو ’تشدد، جبر، دھمکی یا حیرت‘ سے کیا جانے والا جنسی عمل قرار دیا جاتا تھا، اس میں رضامندی کا واضح ذکر نہیں تھا اور پراسیکیوٹرز کو ’ریپ‘ کی نیت ثابت کرنا پڑتی تھی۔

نئی شق کے مطابق رضامندی ’آزادانہ، باخبر اور انکار کے قابل‘ ہونی چاہیے، خاموشی یا مزاحمت نہ کرنا رضامندی نہیں سمجھا جائے گا۔

نئے قانون سے قبل اگر کسی پر ریپ کا الزام لگایا جاتا تھا تو ریپ کا الزام لگانے والی خاتون کے وکلا کو یہ ثابت کرنا پڑتا تھا کہ ملزم نے کس طرح اور کیوں ریپ کیا؟

فرانس کے ریپ قوانین میں مذکورہ تبدیلی گیسلے پیلیکوٹ کے کیس کے بعد کی گئی، دسمبر 2024 میں ان کے سابق شوہر ڈومینک پلیکوٹ نے عدالت میں اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بار بار نشہ آور دوائی دے کر بے ہوش کیا اور آن لائن درجنوں مردوں کو بلایا جو ان کے ساتھ ریپ کرتے رہے۔

عدالتی کارروائی سے معلوم ہوا تھا کہ کم از کم 35 ملزمان نے ریپ سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ گیسلے سوئی ہوئی تھیں۔

اپنی ہی بیوی کو مردوں سے ریپ کروانے کے الزام میں ملزم کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی جب کہ دوسرے ملزمان کو بھی سزائیں دی گئی تھیں اور مذکورہ کیس کے بعد ’ریپ‘ قوانین میں تبدیلی کی مہم تیز کی گئی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد اور کابل میں جاری مذاکرات کو بچانے کی آخری کوشش جاری، طالبان کی ضد بڑی رکاوٹ

2

غلط پیش کش قبول نہ کرنے پر آفتاب اقبال نے شو سے نکال دیا تھا، ایشال عدنان

3

پاک-بھارت جنگ میں 7 ’بالکل نئے اور خوبصورت طیارے‘ مار گرائے گئے، ٹرمپ

4

’لاہور میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال وسائل کا مجرمانہ ضیاع ہے‘

5

این سی سی آئی اے افسران کو ڈکی بھائی کی اہلیہ سے ’رشوت لینے پر‘ گرفتار کیے جانے کا انکشاف

6

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

7

پنجاب حکومت کا بغیر گرین اسٹیکر گاڑیاں بند کرنے کا فیصلہ

8

غزہ میں عالمی استحکام فورس کیلئے پاکستانی فوجی دستے بھیجے جانے کا امکان

کارٹون

کارٹون : 29 اکتوبر 2025
کارٹون : 28 اکتوبر 2025