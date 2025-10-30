  • KHI: Sunny 30°C
یکم نومبر سے پیٹرول، ہائی اسپیڈ ڈیزل، مٹی کے تیل کی قیمتیں بڑھنے کا امکان

ڈان اخبار شائع October 30, 2025 اپ ڈیٹ October 30, 2025 10:13am
یکم جون سے اب تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بالترتیب 10 اور 20 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے — فائل فوٹو: رائٹرز
پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں ڈیڑھ روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع ہے، جو یکم تا 15 نومبر کی مدت کے لیے جمعہ سے نافذ ہوگا، یہ اضافہ عالمی منڈی میں معمولی اتار چڑھاؤ کے باعث کیا جائے گا۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ میں ذرائع کے کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا ہے کہ موجودہ ٹیکس شرحوں کی بنیاد پر ایکس ڈپو قیمت میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تقریباً ایک روپیہ 40 پیسے روپے فی لیٹر (یعنی 0.5 فیصد) جب کہ پیٹرول کی قیمت میں تقریباً ڈیڑھ روپے فی لیٹر اضافہ متوقع ہے۔ یہ اضافہ 15 نومبر تک کے لیے لاگو ہوگا۔

یکم جون سے اب تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بالترتیب 10 روپے اور 20 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہو چکا ہے۔

اس وقت ایکس ڈپو پیٹرول کی قیمت 263.02 روپے فی لیٹر ہے۔

پیٹرول زیادہ تر نجی ٹرانسپورٹ، چھوٹی گاڑیوں، رکشوں، اور موٹر سائیکلوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی قیمت میں تبدیلی درمیانے اور نچلے متوسط طبقے کے گھریلو بجٹ پر براہِ راست اثر ڈالتی ہے۔

ہائی اسپیڈ ڈیزل کی ایکس ڈپو قیمت اس وقت 275.42 روپے فی لیٹر ہے۔

زیادہ تر ٹرانسپورٹ سیکٹر ڈیزل پر انحصار کرتا ہے اور اس کی قیمت میں اضافہ مہنگائی بڑھانے والا عنصر سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ بھاری گاڑیوں، ٹرینوں، زرعی مشینوں، ٹریکٹروں، ٹیوب ویلوں اور تھریشرز میں استعمال ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سبزیوں اور دیگر غذائی اشیا کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔

ٹرانسپورٹ مالکان پہلے ہی مئی سے اگست کے دوران 27 روپے فی لیٹر اضافے کے بعد اپنے کرایے بڑھا چکے ہیں اور بعد ازاں ہونے والی 13 روپے فی لیٹر کمی کے باوجود کرایوں میں کمی نہیں کی۔

دوسری جانب، مٹی کے تیل (کیر وسین) اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمتوں میں بالترتیب 2 روپے 40 پیسے اور 50 پیسے فی لیٹر اضافہ متوقع ہے۔

یکم جون سے اب تک مٹی کے تیل کی قیمت میں 16 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کا خالص اضافہ ہو چکا ہے۔

اس وقت حکومت پیٹرول اور ڈیزل دونوں پر تقریباً 98 روپے فی لیٹر وصول کر رہی ہے۔

اگرچہ جنرل سیلز ٹیکس (جی ایس ٹی) تمام پیٹرولیم مصنوعات پر صفر فیصد ہے، مگر حکومت پیٹرول لیوی اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی (سی ایس ایل) کے تحت ڈیزل پر 79.50 روپے اور پیٹرول و ہائی آکٹین پر 80.52 روپے فی لیٹر چارج کر رہی ہے، جس میں ڈھائی روپے فی لیٹر سی ایس ایل بھی شامل ہے۔

