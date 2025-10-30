  • KHI: Partly Cloudy 33.2°C
  • LHR: Sunny 29.5°C
  • ISB: Sunny 26.9°C
  • KHI: Partly Cloudy 33.2°C
  • LHR: Sunny 29.5°C
  • ISB: Sunny 26.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سپریم کورٹ: پاکستانی خواتین سے شادی کرنے والے افغان مردوں کو شہریت دینے کا پشاور ہائیکورٹ کا فیصلہ معطل

ویب ڈیسکشائع 30 اکتوبر 2025 12:19pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

سپریم کورٹ نے پاکستانی خواتین سے شادی کرنے والے افغان مردوں کو شہریت دینے کا پشاور ہائیکورٹ کا فیصلہ معطل کردیا، جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ یہ دیکھنا چاہیے کوئی شخص دیوار پھلانگ کر آیا یا دروازے سے آیا۔

سپریم کورٹ میں جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مرد افغان شہری کو پاکستان اوریجن کارڈ کے اجرا سے متعلق کیس کی سماعت کی۔

دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل رانا اسد اللہ عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ یکم دسمبر 2023 کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کیخلاف ہم نے اپیل دائر کر رکھی ہے، ہائی کورٹ نے کہا مرد افغانی شہری خاتون پاکستانی سے شادی کرے تو اسے پی او سی کارڈ جاری کیا جائے۔

ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ ہمیں پی او سی کارڈ کے اجرا سے مسئلہ نہیں، پشاور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا پاکستانی خاتون سے شادی کرنے والے افغان شہری کو پاکستانی شہریت دی جائے۔

جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ شہریت کس گراؤنڈ پر دی جاسکتی ہے، کل کتنے درخواست گزار ہیں؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کل 117درخواست گزار ہیں، جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ یہ تو وہ درخواست گزار ہیں جو سامنے آگئے ہیں۔

نادرا کے وکیل نے کہاکہ پاکستانی خاتون شہری سے شادی کرنے والے افغان شہری کیلئے ویلڈ ویزا کی شرط بھی ہے، جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ یہ دیکھنا چاہیے کوئی شخص دیوار پھلانگ کر آیا یا دروازہ سے آیا۔

ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں۔

عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرکے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کردی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد اور کابل میں جاری مذاکرات کو بچانے کی آخری کوشش جاری، طالبان کی ضد بڑی رکاوٹ

2

غلط پیش کش قبول نہ کرنے پر آفتاب اقبال نے شو سے نکال دیا تھا، ایشال عدنان

3

پاک-بھارت جنگ میں 7 ’بالکل نئے اور خوبصورت طیارے‘ مار گرائے گئے، ٹرمپ

4

’لاہور میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال وسائل کا مجرمانہ ضیاع ہے‘

5

این سی سی آئی اے افسران کو ڈکی بھائی کی اہلیہ سے ’رشوت لینے پر‘ گرفتار کیے جانے کا انکشاف

6

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

7

پنجاب حکومت کا بغیر گرین اسٹیکر گاڑیاں بند کرنے کا فیصلہ

8

غزہ میں عالمی استحکام فورس کیلئے پاکستانی فوجی دستے بھیجے جانے کا امکان

کارٹون

کارٹون : 30 اکتوبر 2025
کارٹون : 29 اکتوبر 2025