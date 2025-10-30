  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
  • LHR: Clear 23.2°C
  • ISB: Clear 18.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
  • LHR: Clear 23.2°C
  • ISB: Clear 18.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بیٹے فیصل قریشی کا اسٹار بننا زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، افشاں قریشی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 30 اکتوبر 2025 08:58pm

سینیئر اداکارہ افشاں قریشی نے کہا ہے کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ان کے بیٹے فیصل قریشی کا اسٹار بننا تھا جب کہ سب سے بڑا دکھ ان کے شوہر کا جوانی میں انتقال کر جانا تھا۔

افشاں قریشی نے حال ہی میں ’مذاق رات‘ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔

پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اگرچہ انہیں فلموں میں کام کرنے کی پیش کش پہلے ہوئی تھی لیکن انہوں نے ٹیلی وژن سے کیریئر کا آغاز کیا۔

انہوں نے بتایا کہ وہ فلم کرنے کے لیے کراچی سے لاہور بھی چلی گئی تھیں لیکن وہاں سے ان کے ہونے والے شوہر عابد قریشی اچانک کراچی چلے آئے، جس وجہ سے ان کا دل بھی وہاں نہ لگا اور وہ فلم کی شوٹنگ سے قبل ہی واپس آگئیں اور کئی ماہ تک فلم ساز انہیں تلاش کرتا رہا لیکن وہ نہ گئیں۔

ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان ٹیلی وژن (پی ٹی وی) سے کیریئر کا آغاز کیا اور مرحوم عبدالکریم بلوچ نے انہیں پہلا موقع دیا جو انہیں شمیم آرا کا ہم شکل قرار دیتے تھے۔

افشاں قریشی کے مطابق پی ٹی وی پر کام کرنے کے بعد ہی وہ فلمی ہیروئن بنیں اور ایک فلم کے دوران ہی انہیں عابد قریشی سے محبت ہوئی، جس کے بعد دونوں نے شادی کرلی۔

اداکارہ نے بتایا کہ ان کے والد نے عابد قریشی کو رشتہ دینے سے انکار کردیا تھا اور کہا تھا کہ وہ میمن ہیں، وہ بیٹی کا رشتہ دوسری برادری میں نہیں دیں گے، جس کے بعد وہ بھی ڈیڑھ ماہ تک روتی رہیں، تاہم بعد ازاں ان کے والدین مان گئے اور انہوں نے جوانی میں ہی شادی کرلی۔

ان کے مطابق ان کے شوہر عابد قریشی محض 25 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے اور اس وقت ان کے بیٹے فیصل قریشی 8 سال کے تھے۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے شوہر کے انتقال کے بعد بھی اداکاری جاری رکھی اور دوبارہ شادی نہیں، ان کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ شوہر کا جوانی میں ہی انتقال کر جانا تھا۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ماضی میں ہر اداکار ڈرامے میں کاسٹ ہونے کے بعد 15 دن تک ریہرسل کرتا تھا لیکن اب اداکار شوٹنگ کے وقت آتے ہیں، کام کرکے چلے جاتے ہیں، اگر واپس پی ٹی وی والا دور آجائے تو آج کل کے اداکار کام ہی نہیں کر سکیں گے۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی کسی دوسرے مرد کو محبت کرنے اور اس کا اظہار کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، انہوں نے سخت اصولوں کے مطابق زندگی گزاری۔

افشاں قریشی کا کہنا تھا کہ انسان اپنے لیے خوشیاں تلاش کر ہی لیتا ہے لیکن ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی جب ان کے بیٹے فیصل قریشی اسٹار بنے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بیٹے فیصل قریشی جیسے ہی دوسرے متعدد اداکار اسٹارز ہیں، وہ اچھا کام کرتے ہیں، ایسے اداکاروں میں عمران اشرف بھی شامل ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

غلط پیش کش قبول نہ کرنے پر آفتاب اقبال نے شو سے نکال دیا تھا، ایشال عدنان

2

کیا نصیبو لال کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے؟ گلوکارہ نے حقیقت بتا دی

3

طالبان حکومت کے خاتمے اور دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کیلئے معمولی قوت چاہیے، وزیر دفاع

4

نوشہرہ: بڑے بھائی کو قتل کرنے پر پشیمان قاتل نے مقتول کی قبر پر خودکشی کرلی

5

افغانستان کیساتھ استنبول میں مذاکرات ناکام، دہشتگردوں کیخلاف کارروائی جاری رہے گی، عطا تارڑ

6

ملک بھر میں سونے کی قیمت میں کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

7

5 سے 6 بار معاہدے پر اتفاق ہوا، کابل کی ہدایت کے بعد افغان وفد پیچھے ہٹ گیا، وزیر دفاع

8

’غزہ نسل کشی‘ میں اسرائیل سمیت 63 ممالک ملوث ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں ہوشربا انکشافات

کارٹون

کارٹون : 30 اکتوبر 2025
کارٹون : 29 اکتوبر 2025