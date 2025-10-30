صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم کے درمیان اہم ملاقات جاری

صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم کے درمیان اہم ملاقات جاری
ایوان صدر میں وزیراعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کے درمیان اہم ملاقات جاری ہے۔
ڈان نیوز کے مطابق ایوان صدر میں جاری ملاقات میں ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن کے وفد بھی شریک ہیں۔
ذرائع کے مطابق چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف، سینیٹر شیری رحمان، سید نوید قمر بھی ملاقات میں موجود ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی، وزیراعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ بھی ملاقات میں شامل ہیں۔
قبل ازیں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے معاملے پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان آج شام ایوان صدر میں ملاقات متوقع ہے۔
ذرائع کے مطابق یہ اہم ملاقات ایوان صدر میں ہوگی، وزیراعظم کے ساتھ مسلم لیگ (ن) کے وزرا بھی اس ملاقات میں شریک ہوں گے، جب کہ پاکستان پیپلز پارٹی ( پی پی پی) کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی پارٹی کے وفد کے ساتھ شرکت کریں گے۔
یاد رہے کہ آزاد کشمیر میں ممکنہ ان ہاؤس تبدیلی کے پیش نظر پیپلز پارٹی نے وزارت عظمیٰ کے لیے چوہدری یٰسین کو امیدوار فائنل کرلیا ہے۔