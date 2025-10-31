  • KHI: Partly Cloudy 30.7°C
ایف آئی اے نے سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کیخلاف کرپشن کا مقدمہ واپس لے لیا

ویب ڈیسک شائع October 31, 2025 اپ ڈیٹ October 31, 2025 07:45pm
فائل فوٹو: ڈان نیوز
فائل فوٹو: ڈان نیوز

وفاقی تحقیقاتی ادارے ( ایف آئی اے) نے سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) شبر زیدی کے خلاف دائر کرپشن کا مقدمہ واپس لے لیا۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز ایف آئی اے نے ان پر ایف بی آر کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنے دور میں 16 ارب روپے کی غیر مجاز انکم ٹیکس ریفنڈز جاری کرنے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔

ذرائع نے بتایا کہ ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن سرکل نے شبر زیدی پر مجرمانہ بدعنوانی، اختیارات کے ناجائز استعمال، اور سرکاری فنڈز کی غیر مجاز تقسیم کا الزام عائد کیا تھا۔

ایف آئی اے کے مطابق تین نجی بینکوں، دو سیمنٹ فیکٹریوں، اور ایک کیمیکل کمپنی کو ان ریفنڈز سے فائدہ پہنچا تھا، ایجنسی نے الزام لگایا تھا کہ یہ ادارے ایف بی آر چیئرمین کے عہدے پر ان کی تقرری سے قبل شبر زیدی کی نجی آڈٹ اور کنسلٹنسی فرم کے کلائنٹس تھے، جس سے مفادات کے ٹکراؤ کے خدشات پیدا ہوئے۔

تاہم، ایجنسی کے کراچی ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی نے مقدمہ ایف آئی آر نمبر 32/2025 مورخہ 29.10.2025 کی منسوخی کے ساتھ اس مقدمے کی ’سی-کلاس‘ کے طور پر درجہ بندی اور سابق چیئرمین ایف بی آر سید محمد شبر زیدی کے خلاف ڈسچارج رپورٹ کی پیشکش کی اجازت دے دی۔’

