کراچی: شاہ فیصل کالونی میں گھر میں آگ لگنے سے ماں بیٹی جھلس کر جاں بحق
کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں گھر میں آگ لگنے سے ماں بیٹی جھلس کر جاں بحق ہوگئیں، 50 سالہ ماں اور نوجوان بیٹی کی لاشیں ہسپتال منتقل کردی گئیں۔
ڈان نیوز کے مطابق شاہ فیصل کالونی میں گھر میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگنے سے ماں بیٹی جاں بحق ہوگئیں۔
پولیس کے مطابق جھلس کر جاں بحق ہونے والی ماں بیٹی کی شناخت 50 سالہ کلیم النسا اور 25 سالہ بیٹی عتیقہ کی لاشیں اسپتال منتقل کردی گئیں، پولیس کے مطابق جائے حادثے سے متعلق مزید معلومات اکٹھی کی جارہی ہے۔
گلستان جوہر میں سلنڈر پھٹنے سے 200 جھگیاں جل کر خاکستر
کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ہولناک آگ نے 200 سے زائد جھگیاں جلاکر راکھ کردیں۔
واقعہ منور چورنگی کے قریب واقع جھونپڑیوں میں سلنڈر پھٹنے سے پیش آیا، آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے 200 جھونپڑیوں کو لپیٹ میں لےلیا۔
فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا، جھونپڑیوں میں موجود سامان متعدد موٹرسائیکلیں اور مویشی بھی جل گئے جبکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔