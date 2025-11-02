  • KHI: Sunny 34.9°C
  • LHR: Sunny 30.3°C
  • ISB: Sunny 26.8°C
  • KHI: Sunny 34.9°C
  • LHR: Sunny 30.3°C
  • ISB: Sunny 26.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

خوشبو خان کا ارباز خان سے علیحدگی کی خبروں پر نیا بیان

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع November 2, 2025 اپ ڈیٹ November 2, 2025 02:24pm
—فوٹو: ریویو پی کے
—فوٹو: ریویو پی کے

ماضی کی بولڈ اور مقبول فلمی ہیروئن خوشبو خان نے ارباز خان سے علیحدگی کی خبروں پر نیا بیان دیا ہے۔

خوشبو خان نے سینئر صحافی و یوٹیوبر عنبرین فاطمہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ارباز خان سے اپنے تعلقات کے بارے میں کھل کر گفتگو کی۔

ان کا کہنا تھا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہتی ہیں جنہوں نے ان کی طلاق کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلائیں تاکہ سب کو یہ پیغام جائے کہ بغیر ٹھوس ثبوت کے آئندہ کوئی بھی جھوٹی خبر نہ پھیلا سکے۔

انہوں نے بتایا کہ بعض میڈیا اداروں نے خبر چلائی کہ ان کی اور ارباز خان کی طلاق ہو گئی ہے، جب کہ انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے تعلقات کے بارے میں ارباز خان سے ہی سوال کیا جائے۔

اداکارہ نے مزید کہا کہ یہ نام نہاد نئے یوٹیوبرز، جو اینکر بننے کے شوقین ہیں، صحافت کا مطلب بھی نہیں سمجھتے، صحافی ایماندار لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایسے یوٹیوبرز جان بوجھ کر وائرل مواد تخلیق کرتے ہیں جس سے غلط پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے اور کئی گھرانے متاثر ہوتے ہیں۔

خوشبو خان کے مطابق ارباز خان سے ان کی طلاق کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں، جو بالکل سچ نہیں ہیں۔

انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی ارباز خان کے خلاف کچھ نہیں کریں گی اور آج بھی ارباز خان کی بیوی ہیں اور ان لوگوں پر شرم ظاہر کی جو ایسی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔

قبل ازیں خوشبو خان نے ایک انٹرویو میں ارباز خان پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ارباز خان ان کے لیے سب کچھ تھے، لیکن جب بھی کسی مشکل وقت میں انہیں ان کی ضرورت پیش آئی تو وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، جس پر انہیں بہت افسوس ہوا۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارباز خان سے ان کا کوئی جھگڑا یا لڑائی نہیں ہوئی، وہ بنا کچھ کہے چلے گئے اور پھر واپس نہیں آئے، انہیں گئے ہوئے پانچ سال ہوچکے ہیں، لیکن آج بھی ان کی یادیں ان کے ساتھ ہیں۔

یاد رہے کہ خوشبو خان اور ارباز خان نے 2000 میں شادی کی تھی اور ان کے دو بیٹے ہیں، طویل عرصے سے ان کے تعلقات میں کشیدگی اور علیحدگی کی خبریں گردش کر رہی ہیں، تاہم دونوں میں سے کسی نے بھی طلاق کی تصدیق نہیں کی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ماں کے عاشق کو قتل کرنے کے جرم میں قید مہک بخاری کی سزا کم کردی گئی

2

والدہ پینے کے لیے پانی مانگتے مانگتے انتقال کر گئی تھیں، ارشد وارثی

3

امریکا نے بھارت کے ساتھ 10 سالہ دفاعی معاہدے پر دستخط کردیے

4

پاکستان کو سمندر میں تیل و گیس کی دریافت کیلئے کامیاب بولیاں موصول، ایک ارب ڈالر سرمایہ کاری متوقع

5

البانیا کی پہلی اے آئی وزیر حاملہ ہوگئیں، 83 بچوں کو جنم دیں گی، وزیر اعظم

6

شمسی انقلاب یا درآمدی انحصار؟ پاکستان میں لیتھیم بیٹریز کا بڑھتا بوجھ

7

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کردیا

8

استنبول مذاکرات: پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق

کارٹون

کارٹون : 2 نومبر 2025
کارٹون : 31 اکتوبر 2025