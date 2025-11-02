  • KHI: Clear 24.6°C
کراچی: ایس آئی یو کی ’حراست‘ میں نوجوان کی موت، 6 اہلکاروں کیخلاف مقدمہ درج

ویب ڈیسک شائع November 2, 2025 اپ ڈیٹ November 2, 2025 07:43pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

کراچی میں اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو ) کی حراست میں نوجوان عرفان کی موت کا مقدمہ وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے 6 اہلکاروں کے خلاف درج کرلیا۔

ڈان نیوز کے مطابق ذرائع ایف آئی اے نے بتایا ہے کہ پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ اینٹی کرپشن سرکل میں ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔

ایف آئی اے کے ذرائع کے مطابق پولیس اہلکاروں نے دوران حراست عرفان پر تشدد کیا جس سے اس کی موت ہوئی جب کہ اہلکاروں نے نوجوان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا تھا۔

مزید کہا گیا کہ نوجوان کی غیر قانونی گرفتاری سے متعلق تحقیقات جاری ہیں، مقدمے میں نامزد ملزم اے ایس آئی عابد شاہ اور پولیس کانسٹیبل آصف زیر حراست ہیں باقی 4 ملزم پولیس اہلکار مفرور ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔

واضح رہے کہ 22 اکتوبر کو کراچی میں ایس آئی یو پولیس کی حراست میں مبینہ تشدد سے نوجوان عرفان جاں بحق ہوگیا تھا، جبکہ پولیس سرجن نے بتایا تھا کہ نوجوان عرفان کے پوسٹ مارٹم میں جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔

ڈی آئی جی جنوبی سید اسد رضا نے ڈان کو بتایا کہ پولیس نے ایف آئی آر میں نامزد دو اہلکاروں (اے ایس آئی عابد شاہ اور کانسٹیبل آصف علی) کو گرفتار کر لیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم کیس کو دفعہ 302 (ارادتاً قتل) میں تبدیل کریں گے اور مزید ایس آئی یو اہلکار ملوث ہوئے تو انہیں بھی گرفتار کریں گے۔

ڈی آئی جی جنوبی اسد رضا نے تصدیق کی کہ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں متوفی عرفان پر تشدد کے شواہد پائے گئے۔

