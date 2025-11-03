  • KHI: Sunny 30.7°C
  • LHR: Sunny 28.4°C
  • ISB: Sunny 26.2°C
  • KHI: Sunny 30.7°C
  • LHR: Sunny 28.4°C
  • ISB: Sunny 26.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کیریبین میں امریکا کا مبینہ ’منشیات بردار کشتی‘ پر حملہ، 3 افراد ہلاک

ڈان اخبار شائع November 3, 2025 اپ ڈیٹ November 3, 2025 12:20pm
— فوٹو: اے بی سی بیوز
— فوٹو: اے بی سی بیوز

امریکا کے وزیرِ دفاع پیٹ ہیگستھ کے مطابق امریکا نے کیریبین میں مبینہ طور پر منشیات اسمگل کرنے والی کشتی پر حملہ کردیا ہے جس میں 3 افراد ہلاک ہوگئے۔ یہ حملہ بین الاقوامی پانیوں میں کیا گیا اور حالیہ ہفتوں میں اس نوعیت کا ایک اور واقعہ ہے۔

ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق امریکا نے منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کے دعوے کے تحت کیریبین میں بحری جہاز تعینات کیے ہیں اور ایف-35 اسٹیلتھ جنگی طیارے پورٹو ریکو بھیجے ہیں، جو واشنگٹن کے بقول منشیات کی ترسیل روکنے کے لیے ایک وسیع فوجی کارروائی کا حصہ ہیں۔

حالیہ ہفتوں میں کیریبین اور بحرالکاہل میں کشتیوں پر امریکی حملوں کی تعداد 15 سے زیادہ ہو چکی ہے، جن میں کم از کم 65 افراد مارے جا چکے ہیں، ان حملوں پر خطے کی کئی حکومتوں نے شدید تنقید کی ہے۔

پیٹ ہیگستھ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ’یہ حملہ کیریبین میں ایک اور منشیات بردار کشتی پر کیا گیا‘۔

انہوں نے کہا کہ ’ہماری خفیہ معلومات کے مطابق یہ کشتی دیگر تمام کشتیوں کی طرح غیر قانونی منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھی، اس پر تین ’نارکو دہشت گرد سوار تھے، جو حملے میں ہلاک ہوگئے۔‘

ماہرین کا کہنا ہے کہ ستمبر کے اوائل سے شروع ہونے والے یہ حملے دراصل ماورائے عدالت ہلاکتوں کے مترادف ہیں، چاہے ان کا ہدف مبینہ اسمگلر ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ امریکا نے تاحال کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کہ ان کشتیوں کے مسافر واقعی منشیات اسمگل کر رہے تھے یا امریکا کے لیے کسی خطرے کا باعث تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

والدہ پینے کے لیے پانی مانگتے مانگتے انتقال کر گئی تھیں، ارشد وارثی

2

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کردیا

3

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

4

فیصل کپاڈیا کا ڈمپل کپاڈیا اور ٹوئنکل کھنہ سے تعلق کا انکشاف

5

’ازدواجی زندگی میں ظلم پر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ لاکھوں خواتین کی زندگیاں آسان بنائے گا‘

6

امریکا نے چین کی معدنی بالادستی کے توازن کیلئے پاکستان سے مدد طلب کرلی

7

بھارتی خفیہ ایجنسی نے پاکستانی ماہی گیر کو گرفتار کرکے اپنے لیے کام کرنے پر مجبور کیا، عطا تارڑ

8

ماں کے عاشق کو قتل کرنے کے جرم میں قید مہک بخاری کی سزا کم کردی گئی

کارٹون

کارٹون : 3 نومبر 2025
کارٹون : 2 نومبر 2025