کپتانی سے ہٹانا پی سی بی کا معاملہ ہے، ہمارا کام کرکٹ کھیلنا ہے، شاہین آفریدی
قومی ون ڈے ٹیم کے نئے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے کہا ہے کہ کپتانی سے ہٹانا یا بنانا پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کا معاملہ ہے ہمارا کام کرکٹ کھیلنا ہے۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کل کھیلا جائے گا، پاکستانی کپتان شاہین آفریدی اور جنوبی افریقی کپتان میتھیو بریٹزی نے ون ڈے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کردی گئی۔
فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں پاکستان اور جنوبی افریقہ پاکستانی وقت کے مطابق کل دوپہر 3 بجے مدمقابل ہوں گے۔
میچ کے لیے پاکستان ٹیم نے فیصل آباد میں جم کر پریکٹس کی، بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ کی خوب مشقیں ہوئیں۔
اس موقع پر پریس کانفرنس کے دوران شاہین شاہ آفریدی کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی اعزاز کی بات ہے، نئی ذمے داری کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کروں گا اور فرنٹ سے لیڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔
انہوں نے کہا کہ فیصل آباد میں 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی جارہی سب لڑکے پر جوش اور پر امید ہیں جب کہ ہمارا مقابلہ ایک اچھی ٹیم سے ہے، جنوبی افریقہ اچھی کرکٹ کھیلتی آرہی ہے لیکن ہم نے بھی ٹی20 سیریز میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور لڑکے اچھی فارم میں ہیں۔
کپتان سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی مجھے جو کپتانی سے ہٹایا گیا یا اب بنایا گیا یہ پی سی بی کا معاملہ ہے ہمارا کام کرکٹ کھیلنا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں چمئینز کپ کا تجربہ اچھا تھا لیکن اب موسم بہتر ہے اور شام میں بال گیلا ہوگا، یہی سب چیزیں دیکھتے ہوئے فیصلے کریں گے۔
بابراعظم سے متعلق پوچھے گئے سوال پر شاہین شاہ آفریدی کا کہنا تھا کہ بابراعظم کی فارم میں واپس آنے کی خوشی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا، لیکن وہ بڑے کھلاڑی ہیں اور وہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے لیے رنز بناتے آرہے ہیں۔
دوسری جانب، جنوبی افریقی کپتان میتھیو بریٹزی نے کہا کہ ہمیں فیصل آباد کی کنڈیشنز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے کیوں کہ یہاں زیادہ کرکٹ نہیں ہوئی، تاہم جلد سے جلد کنڈیشن سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کررہے ہیں۔