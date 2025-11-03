  • KHI: Clear 25.4°C
  • LHR: Clear 20.3°C
  • ISB: Clear 17.6°C
  • KHI: Clear 25.4°C
  • LHR: Clear 20.3°C
  • ISB: Clear 17.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

’دی تاج اسٹوری‘ ریلیز، ہندو مبصرین کو بھی فلم پسند نہ آئی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 03 نومبر 2025 09:00pm

بولی وڈ کی متنازع فلم ’دی تاج اسٹوری‘ کو مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود ریلیز کردیا گیا، تاہم فلم ہندو مبصرین کو بھی پسند نہ آئی اور تجزیہ نگاروں نے فلم کی کہانی کو کمزور اور غیر حقیقی قرار دے دیا۔

’انڈین ایکسپریس‘ کے مطابق تقریبا 167 منٹ دورانیے پر مبنی فلم میں اگرچہ پریش راول بظاہر پرجوش دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی جانب سے بہت سارے سوالوں کے غیر حقیقی اور دلائل کے بغیر دیے گئے جوابات نے فلم کی کمزوری کو عیاں کیا۔

اخبار میں شائع فلم کے تجزیے کے مطابق اگرچہ فلم میں تاریخی مباحثے کو عدالت میں چلتے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن تاریخ اور حقائق پر گہری نظر رکھنے والے افراد یہ فلم دیکھ کر بور ہوجائیں گے۔

تجزیے کے مطابق تاریخ کی تحقیق اور حقائق کو سمجھنے والے افراد کو اس فلم سے سطحی باتیں دیکھنے کو ملیں گی، اگرچہ فلم سوال اٹھاتی ہے لیکن صحیح معنوں میں جوابات نہیں دیتی۔

انڈین ایکسپریس میں شائع تجزیے کے مطابق فلم کی سمت اچھی ہے مگر اس کا اسلوب اور انداز اتنا مضبوط نہیں کہ جو سوال اٹھائے گئے ہیں اس کے ٹھوس انداز میں جوابات دیے گئے ہوں، فلم میں تاریخ کا شور تو مچایا گیا ہے لیکن ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔

’دی تاج اسٹوری‘ میں اداکار پریش راول ایک آگرا کے ٹور گائیڈ کا کردار ادا کرتے ہیں جو عدالت میں دعویٰ کرتے ہیں کہ تاج محل دراصل مغل بادشاہ کی تعمیر نہیں بلکہ ایک ہندو بادشاہ کا محل تھا، جسے بعد میں تبدیل کیا گیا۔

فلم میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں درخواستیں بھی دائر کی گئی تھیں لیکن عدالت نے درخواستوں کو مسترد کردیا تھا۔

’دی تاج اسٹوری‘ کو 31 اکتوبر کو بھارت بھر میں ریلیز کیا گیا لیکن فلم کی ناکامی کے بعد اسے واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کیے جانے کی رپورٹس سامنےآئیں جب کہ مختلف سوشل میڈیا پیجز پر بھی اسے اپلوڈ کرکے لوگوں کو مفت دیکھنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

2

’ہر بات مت پوچھیں‘: خواجہ آصف بلوچستان میں مبینہ میزائل تجربے سے متعلق سوال گول کرگئے

3

’وہ کرتے ہیں مگر بتاتے نہیں‘، ٹرمپ نے پاکستان کو ایٹمی تجربات کرنے والے ممالک میں شامل قرار دیدیا

4

بشریٰ انصاری نے شوہر کے ساتھ کم وقت گزارنے کی وجہ بیان کردی

5

تنہائی کے شکار اور ’بوڑھے‘ جنوبی کوریا میں موت بڑھتا ہوا کاروبار بننے لگی

6

’ازدواجی زندگی میں ظلم پر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ لاکھوں خواتین کی زندگیاں آسان بنائے گا‘

7

بابراعظم نے روہت شرما کے بعد ویرات کوہلی سے بھی ریکارڈ چھین لیا

8

افغان طالبان کا پروپیگنڈا مسترد، وزیر دفاع نے افغان ترجمان کے بیانات کو گمراہ کن قرار دیدیا

کارٹون

کارٹون : 3 نومبر 2025
کارٹون : 2 نومبر 2025