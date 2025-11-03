  • KHI: Clear 25.4°C
کراچی میں ’ہالووین‘ پر ’لیزبو وین‘ گرانڈ پارٹی منائی گئی، مشی خان کا دعویٰ

شائع 03 نومبر 2025 09:12pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

اداکارہ و ٹی وی میزبان مشی خان نے دعویٰ کیا ہے کہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں مغربی شیطانی تہوار ’ہالووین‘ کے موقع پر اسی طرز کی ’لیزبو وین‘ گرانڈ پارٹی منائی گئی، جس میں ملک بھر سے ہم جنس پرست افراد نے شرکت کی۔

مشی خان نے انسٹاگرام ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ کراچی میں منعقد کی گئی پارٹی میں پاکستان کے دیگر شہروں سے بھی ہم جنس پرست کی جانب راغب خواتین نے جوڑوں کی صورت میں شرکت کی۔

انہوں نے کہا کہ ویسے پاکستانی قوم چھوٹی چھوٹی باتوں پر سامنے آجاتی ہے لیکن اتنا کچھ ہونے پر سب نہ جانے کیا کھا پی کر سو رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں بول رہا۔

ان کے مطابق گزشتہ دنوں جو گدھے کے گوشت پکڑے گئے تھے، شاید وہی گوشت قوم کھا کر سوئی ہوئی ہے، اس لیے انہیں ایسی خرافات اور عریانیت نظر نہیں آ رہی۔

مشی خان نے والدین کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھ رہے کہ وہ کہاں اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟

ان کے مطابق کراچی میں ہونے والی ’لیزبو وین‘ پارٹی جیسی تقریبات تو یورپی ممالک میں بھی نہیں ہوتیں، پاکستانی اتنے آ گے جا چکے ہیں کہ شرم آنی لگی ہے۔

انہوں نے ایسی فحش اور نامناسب پارٹیاں منعقد کرنے والوں کو ’بے شرم‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کسی بھی اچھی چیز اور بات کے لیے نہیں پہچانا جاتا اور اب ایسی خرافات سرعام ہونے لگی ہیں۔

اداکارہ نے بتایا کہ انہوں نے کراچی میں منعقد ہونے والی پارٹی سے متعلق ایک ریل دیکھی، جس میں بتایا گیا کہ گرانڈ پارٹی بہت کامیاب رہی، جس میں پاکستان بھر سے خواتین اور لڑکیوں نے شرکت کی، اس میں ٹرانس جینڈرز اور ہم جنس پرست مردوں نے بھی شرکت کی۔

مشی خان نے سوال اٹھایا کہ ایسی پارٹیوں میں شرکت کرنے والے بچوں کے والدین کہاں ہیں؟ کیا وہ بھی کسی کے ساتھ ایسی ہی پارٹیوں میں مصروف ہیں؟

انہوں نے مزید کہا کہ اب ان پر تنقید کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ مشی خان سبق دینے آگئیں۔

ٹی وی میزبان کے مطابق وہ ایسے معاملات پر آواز اٹھاتی رہیں گی، وہ کسی کے ابو سے نہیں ڈرتیں، غلط بات غلط ہوتی ہے، وہ بولتی رہیں گی۔

اگرچہ مشی خان نے دعویٰ کیا کہ کراچی میں ہالووین طرز کی ’لیزبو وین‘ گرانڈ پارٹی کا انعقاد کیا گیا، تاہم انہوں نے اس ضمن میں کوئی واضح معلومات فراہم نہیں کی کہ پارٹی کس مقام پر کون سی تاریخ کو ہوئی اور اس کے منتظمین کون تھے؟

اکتوبر 2024 میں بھی کراچی کے علاقے کورنگی میں ’ہالووین‘ پارٹی کے انعقاد پر سندھ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پارٹی بند کروادی، تاہم کسی کو گرفتار نہیں کیا تھا۔

’ہالووین‘ پارٹی میں نشہ آور چیزوں کے استعمال اور شور شرابے کی وجہ سے اہل محلہ نے پولیس کو شکایت کی، جس پر کورنگی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پارٹی کو بند کروادیا تھا۔

’ہالووین‘ مغربی تہوار ہے جس کی ابتدا امریکا سے ایک صدی قبل ہوئی تھی۔

آغاز میں ’ہالووین‘ پارٹیز کا انعقاد شیطان کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا تھا، تاہم جدید دور میں ’ہالووین‘ پارٹیز زومبیز کا روپ دھار کر، ڈراؤنے لباس پہن کر یا نیم عریاں ملبوسات پہن کر جشن منانے میں تبدیل ہوچکا ہے۔

