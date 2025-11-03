’کنگ‘ کے ذریعے شاہ رخ خان بڑی اسکرین پر واپسی کے لیے تیار

  • KHI: Partly Cloudy 25°C
انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع November 3, 2025 اپ ڈیٹ November 3, 2025 11:09pm
بولی وڈ ’کنگ‘ کہلانے والے شاہ رخ خان کی آنے والی میگا ایکشن اور بجٹ فلم’کنگ‘ کا ٹیزر ریلیز کرتے ہوئے اسے آئندہ سال 2026 میں ریلیز کرنے کا اعلان کردیا گیا۔

شاہ رخ خان کے مداح کافی عرصے سے ’کنگ‘ کے انتظار میں ہیں، اداکار نے دو سال قبل ہی مداحوں کو ایکشن فلم ’کنگ‘ کا بتایا تھا۔

اب طویل عرصے بعد اس کا مختصر ٹیزر جاری کردیا گیا، جس میں صرف شاہ رخ خان کے کردر کو ہی دکھایا گیا ہےجب کہ پس پردہ ان کی اپنی ہی آواز ہے۔

مختصر دورانیے کے ٹیزر میں شاہ رخ خان کو نہ صرف اپنی عمر سے جوان دکھایا گیا ہے بلکہ انہیں میگا ایکشن کے انداز میں اپنے دشمنوں کو مزے بھی چکھاتے دکھایا گیا ہے۔

خبریں ہیں کہ اسی فلم سے سہانا خان بھی سینما کیریئر کا آغاز کریں گی، وہ پہلے ویب سیریز میں نظر آ چکی ہیں لیکن اب والد کے ساتھ اداکاری کرتی نظر آئیں گی۔

فلم کی دیگر کاسٹ میں دپیکا پڈوکون، رانی مکھرجی، ابھیشیک بچن، ارشد وارثی، انیل کپور اور جیکی شروف بھی نظر آئیں گے، تاہم زیادہ تر اداکاروں کے کرداروں کے حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔

شاہ رخ خان ’کنگ‘ کے ذریعے تقریبا تین سال بعد بڑی اسکرین پر واپسی کریں گے، ان کی آخری فلم ’ڈنکی‘ دسمبر 2023 میں ریلیز ہوئی تھی، اسی سال ان کی میگا ایکشن فلمیں ’پٹھان اور جوان‘ بھی ریلیز ہوئی تھیں۔

